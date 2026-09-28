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Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию

Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию - 28.09.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота опустилась ниже 4200 долларов за тройскую унцию

Биржевая стоимость золота в мире снижается в понедельник, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 200 долларов за тройскую унцию, следует из данных | 28.09.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире снижается в понедельник, показатель впервые с начала августа опустился ниже 4 200 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 10.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 125,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,9%, - до 4 195,75 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 5 августа опустился ниже 4 200 долларов."Золото все еще весьма чувствительно к ценам на нефть и меняющимся ожиданиям относительно возможного разрешения ситуации на Ближнем Востоке", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Global X ETFs в Сиднее Джастин Линь (Justin Lin)."Большинство потенциальных покупателей, вероятно, будут выжидать, до тех пор, пока прояснится ситуация с окончанием войны в Иране. В то же время продавцы ориентируются в основном на реальную доходность, которая продолжает расти", - добавляет он.В понедельник агентство IRNA со ссылкой на источник передала, что Иранская делегация не планирует проводить еще один раунд переговоров с американскими представителями в Нью-Йорке.Ранее глава МИДа Ирана Аббас Аракчи уточнял, что иранские власти передали американским семидневный план открытия Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг иранское предложение. При этом, как заявил Аракчи в ночь на воскресенье, Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа.

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