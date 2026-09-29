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"Росатом" планирует построить новую АЭС в Иране

"Росатом" планирует построить новую АЭС в Иране - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Росатом" планирует построить новую АЭС в Иране

"Росатом" прорабатывает целый ряд новых площадок для строительства в Иране АЭС большой и малой мощности, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:25+0300

2026-09-29T14:25+0300

2026-09-29T14:25+0300

иран

алексей лихачев

росатом

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ЕРЕВАН, 29 сен - ПРАЙМ. "Росатом" прорабатывает целый ряд новых площадок для строительства в Иране АЭС большой и малой мощности, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Наше сотрудничество с Ираном станцией "Бушер" не ограничивается. Прорабатываем целый ряд новых площадок как блоков большой мощности, так и блоков малой мощности", - сказал Лихачев.

иран

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иран, алексей лихачев, росатом