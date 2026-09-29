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"Росатом" планирует построить новую АЭС в Иране - 29.09.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" планирует построить новую АЭС в Иране
"Росатом" планирует построить новую АЭС в Иране - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" планирует построить новую АЭС в Иране
"Росатом" прорабатывает целый ряд новых площадок для строительства в Иране АЭС большой и малой мощности, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:25+0300
2026-09-29T14:25+0300
иран
алексей лихачев
росатом
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ЕРЕВАН, 29 сен - ПРАЙМ. "Росатом" прорабатывает целый ряд новых площадок для строительства в Иране АЭС большой и малой мощности, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Наше сотрудничество с Ираном станцией "Бушер" не ограничивается. Прорабатываем целый ряд новых площадок как блоков большой мощности, так и блоков малой мощности", - сказал Лихачев.
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иран, алексей лихачев, росатом
ИРАН, Алексей Лихачев, Росатом
14:25 29.09.2026
 
"Росатом" планирует построить новую АЭС в Иране

Лихачев: "Росатом" прорабатывает целый ряд новых площадок для строительства АЭС в Иране

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ЕРЕВАН, 29 сен - ПРАЙМ. "Росатом" прорабатывает целый ряд новых площадок для строительства в Иране АЭС большой и малой мощности, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Наше сотрудничество с Ираном станцией "Бушер" не ограничивается. Прорабатываем целый ряд новых площадок как блоков большой мощности, так и блоков малой мощности", - сказал Лихачев.
 
ИРАНАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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