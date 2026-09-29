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На Майорке протестующие из-за жилищного кризиса разбили палаточный лагерь

На Майорке протестующие из-за жилищного кризиса разбили палаточный лагерь - 29.09.2026, ПРАЙМ

На Майорке протестующие из-за жилищного кризиса разбили палаточный лагерь

Активисты разбили палаточный лагерь на площади Испании в центре Пальмы-де-Майорки, протестуя против спекуляций на рынке недвижимости, передает агентство EFE. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:16+0300

2026-09-29T13:16+0300

2026-09-29T13:21+0300

общество

мировая экономика

испания

мадрид

совет министров

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МАДРИД, 29 сен - ПРАЙМ. Активисты разбили палаточный лагерь на площади Испании в центре Пальмы-де-Майорки, протестуя против спекуляций на рынке недвижимости, передает агентство EFE. Акция в Пальме стала частью волны протестов, начавшихся после выселения на прошлой неделе в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль, проживавшей в квартире по договору старой аренды. "Около 20 человек провели ночь в восьми палатках, установленных в центре площади Испании в Пальме, выступая за право на достойное жилье и требуя мер против спекуляций на рынке недвижимости", - передает агентство. По его информации, решение остаться на площади участники приняли после завершения организованной Союзом арендаторов Майорки акции под лозунгом "Ни одной Марикармен больше! Пока не добьемся права на жилье". Таким образом активисты выразили солидарность с участниками палаточного лагеря на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде. На фоне протестов правительство Испании готовит новый пакет мер в сфере жилья, который планируется рассмотреть на заседании Совета министров во вторник. Среди обсуждаемых предложений - защита уязвимых граждан от выселений, продление договоров аренды и дополнительные ограничения на рост платы за жилье.

испания

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общество , мировая экономика, испания, мадрид, совет министров