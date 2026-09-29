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Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:33+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,38%, до 2262,80 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 0,38%
Рынок акций РФ к закрытию вырос на 0,38%, до 2262 пункта