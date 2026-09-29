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"Дочка" "Алросы" перевыполнила план добычи алмазов на 16%

"Дочка" "Алросы" перевыполнила план добычи алмазов на 16% - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Дочка" "Алросы" перевыполнила план добычи алмазов на 16%

Компания "Алмазы Анабара" (входит в "Алросу") перевыполнила план добычи алмазов на 16% по итогам промывочного сезона на арктических алмазных приисках, который... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:14+0300

2026-09-29T17:14+0300

2026-09-29T17:16+0300

бизнес

промышленность

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Компания "Алмазы Анабара" (входит в "Алросу") перевыполнила план добычи алмазов на 16% по итогам промывочного сезона на арктических алмазных приисках, который длился 110 дней, сообщили РИА Новости в "Алросе". "Алмазы Анабара", дочернее общество "Алросы", выполнило план по добыче алмазов по итогам промывочного сезона, который длился 110 дней, на 116%", - сообщили в компании. Промывочный сезон - это период извлечения алмазов из горной массы (песков), которая была добыта в зимний период. В условиях Крайнего Севера промывка длится примерно с мая-июня по сентябрь-октябрь, так как для работы обогатительных установок необходим доступ к открытой воде. Согласно материалам предприятия, "Алмазы Анабара" ежегодно добывают порядка 3,9 миллиона каратов алмазов, что составляет 10-11% об общей добычи "Алросы". В 2024 году "Алмазы Анабара" приобрело Дегдеканское золоторудное месторождение в Магаданской области с запасами в 100 тонн, где ожидается начало добычи в 2029 году. Кроме того, планирует в 2026 году поставить на государственный баланс 3,5 тонны россыпного золота на пяти участках недр в Якутии.

магаданская область

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бизнес, промышленность, магаданская область, якутия, алроса