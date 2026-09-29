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Arcadis сократит около тысячи рабочих мест в 2027 году

Arcadis сократит около тысячи рабочих мест в 2027 году - 29.09.2026, ПРАЙМ

Arcadis сократит около тысячи рабочих мест в 2027 году

Крупная международная инженерно-консалтинговая компания Arcadis, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, объявила о том, что сократит около 1 тысячи... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:05+0300

2026-09-29T14:05+0300

2026-09-29T14:07+0300

амстердам

китай

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Крупная международная инженерно-консалтинговая компания Arcadis, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, объявила о том, что сократит около 1 тысячи рабочих мест в 2027 году в рамках реструктуризации. "Arcadis планирует сократить около 1000 рабочих мест в рамках сокращения административных/накладных расходов", - говорится в бизнес-стратегии компании для инвесторов, опубликованной на ее сайте. Как сообщается, сокращения запланированы на 2027 год. Компания не уточнила, где именно произойдут сокращения, но заверила, что продолжит нанимать сотрудников в растущих сферах. Arcadis также намерена продать свой бизнес в Китае местному менеджменту, сохранив временно миноритарную долю. Соответствующие переговоры о сделке уже ведутся. В компании Arcadis работает более 34 000 человек в более чем 30 странах.

амстердам

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

амстердам, китай