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Arcadis сократит около тысячи рабочих мест в 2027 году - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Arcadis сократит около тысячи рабочих мест в 2027 году
Arcadis сократит около тысячи рабочих мест в 2027 году - 29.09.2026, ПРАЙМ
Arcadis сократит около тысячи рабочих мест в 2027 году
Крупная международная инженерно-консалтинговая компания Arcadis, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, объявила о том, что сократит около 1 тысячи... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:05+0300
2026-09-29T14:07+0300
амстердам
китай
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Крупная международная инженерно-консалтинговая компания Arcadis, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, объявила о том, что сократит около 1 тысячи рабочих мест в 2027 году в рамках реструктуризации. "Arcadis планирует сократить около 1000 рабочих мест в рамках сокращения административных/накладных расходов", - говорится в бизнес-стратегии компании для инвесторов, опубликованной на ее сайте. Как сообщается, сокращения запланированы на 2027 год. Компания не уточнила, где именно произойдут сокращения, но заверила, что продолжит нанимать сотрудников в растущих сферах. Arcadis также намерена продать свой бизнес в Китае местному менеджменту, сохранив временно миноритарную долю. Соответствующие переговоры о сделке уже ведутся. В компании Arcadis работает более 34 000 человек в более чем 30 странах.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
амстердам, китай
Амстердам, КИТАЙ
14:05 29.09.2026 (обновлено: 14:07 29.09.2026)
 
Arcadis сократит около тысячи рабочих мест в 2027 году

Компания Arcadis объявила о сокращении тысячи рабочих мест в 2027 году

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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Крупная международная инженерно-консалтинговая компания Arcadis, штаб-квартира которой находится в Амстердаме, объявила о том, что сократит около 1 тысячи рабочих мест в 2027 году в рамках реструктуризации.
"Arcadis планирует сократить около 1000 рабочих мест в рамках сокращения административных/накладных расходов", - говорится в бизнес-стратегии компании для инвесторов, опубликованной на ее сайте.
Как сообщается, сокращения запланированы на 2027 год.
Компания не уточнила, где именно произойдут сокращения, но заверила, что продолжит нанимать сотрудников в растущих сферах.
Arcadis также намерена продать свой бизнес в Китае местному менеджменту, сохранив временно миноритарную долю. Соответствующие переговоры о сделке уже ведутся.
В компании Arcadis работает более 34 000 человек в более чем 30 странах.
 
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