https://1prime.ru/20260929/bank-873756210.html

ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели, заявил Тремасов

ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели, заявил Тремасов - 29.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели, заявил Тремасов

Банк России будет реагировать на отклонения инфляции от цели для достижения таргета в 4%, сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:22+0300

2026-09-29T12:22+0300

2026-09-29T12:40+0300

банки

финансы

эльвира набиуллина

максим решетников

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873756210.jpg?1790674840

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Банк России будет реагировать на отклонения инфляции от цели для достижения таргета в 4%, сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Регулятор поддерживает инфляцию вблизи целевого уровня - 4%. Такая политика называется таргетированием инфляции. Достичь этого уровня ЦБ планирует в 2027 году. "Мы же не пассивные наблюдатели. Мы проводим денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году", - сказал Тремасов журналистам в кулуарах мероприятия "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России". "Мы будем реагировать. Если инфляция будет отклоняться от цели, если мы будем понимать, что происходит отклонение от базового прогноза в ту или иную сторону, мы будем на это реагировать", - продолжил он. Ранее в сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%, поскольку это будет крайне вредно и приведет к росту ставок и снижению доступности кредита. Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на конец 2026 года в 6,8%, сообщил ранее министр экономического развития Максим Решетников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, эльвира набиуллина, максим решетников, банк россии