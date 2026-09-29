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ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели, заявил Тремасов - 29.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели, заявил Тремасов
ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели, заявил Тремасов - 29.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели, заявил Тремасов
Банк России будет реагировать на отклонения инфляции от цели для достижения таргета в 4%, сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:22+0300
2026-09-29T12:40+0300
банки
финансы
эльвира набиуллина
максим решетников
банк россии
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Банк России будет реагировать на отклонения инфляции от цели для достижения таргета в 4%, сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Регулятор поддерживает инфляцию вблизи целевого уровня - 4%. Такая политика называется таргетированием инфляции. Достичь этого уровня ЦБ планирует в 2027 году. "Мы же не пассивные наблюдатели. Мы проводим денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году", - сказал Тремасов журналистам в кулуарах мероприятия "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России". "Мы будем реагировать. Если инфляция будет отклоняться от цели, если мы будем понимать, что происходит отклонение от базового прогноза в ту или иную сторону, мы будем на это реагировать", - продолжил он. Ранее в сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%, поскольку это будет крайне вредно и приведет к росту ставок и снижению доступности кредита. Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на конец 2026 года в 6,8%, сообщил ранее министр экономического развития Максим Решетников.
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банки, финансы, эльвира набиуллина, максим решетников, банк россии
Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, Максим Решетников, Банк России
12:22 29.09.2026 (обновлено: 12:40 29.09.2026)
 
ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели, заявил Тремасов

Советник председателя ЦБ Тремасов: ЦБ будет реагировать на отклонения инфляции от цели

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Банк России будет реагировать на отклонения инфляции от цели для достижения таргета в 4%, сообщил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
Регулятор поддерживает инфляцию вблизи целевого уровня - 4%. Такая политика называется таргетированием инфляции. Достичь этого уровня ЦБ планирует в 2027 году.
"Мы же не пассивные наблюдатели. Мы проводим денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году", - сказал Тремасов журналистам в кулуарах мероприятия "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России".
"Мы будем реагировать. Если инфляция будет отклоняться от цели, если мы будем понимать, что происходит отклонение от базового прогноза в ту или иную сторону, мы будем на это реагировать", - продолжил он.
Ранее в сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не рассматривает возможность повышения таргета по инфляции с 4%, поскольку это будет крайне вредно и приведет к росту ставок и снижению доступности кредита.
Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на конец 2026 года в 6,8%, сообщил ранее министр экономического развития Максим Решетников.
 
БанкиФинансыЭльвира НабиуллинаМаксим РешетниковБанк России
 
 
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