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Лукашенко предложил активнее сотрудничать с Россией в самолетостроении - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко предложил активнее сотрудничать с Россией в самолетостроении
Лукашенко предложил активнее сотрудничать с Россией в самолетостроении - 29.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко предложил активнее сотрудничать с Россией в самолетостроении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать с Россией в сфере самолетостроения, привлекать белорусские предприятия для... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:45+0300
2026-09-29T12:45+0300
бизнес
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать с Россией в сфере самолетостроения, привлекать белорусские предприятия для работ, передает агентство Белта. "Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в совместном с Россией развитии самолетостроения. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ", - говорится в публикации. Как отметил президент Белоруссии, в республике есть база и школа, но нужна помощь с технологическим оборудованием. "Мы будем хорошими вам помощниками. Самолет мы не сделаем - вы должны его делать. А вот потихоньку подключайте к тем направлениям, где мы можем что-то сделать для вас", - добавил Лукашенко.
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бизнес, россия, белоруссия, александр лукашенко
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
12:45 29.09.2026
 
Лукашенко предложил активнее сотрудничать с Россией в самолетостроении

Лукашенко предложил привлекать отечественные предприятия для работы в самолетостроении

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МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать с Россией в сфере самолетостроения, привлекать белорусские предприятия для работ, передает агентство Белта.
"Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в совместном с Россией развитии самолетостроения. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ", - говорится в публикации.
Как отметил президент Белоруссии, в республике есть база и школа, но нужна помощь с технологическим оборудованием.
"Мы будем хорошими вам помощниками. Самолет мы не сделаем - вы должны его делать. А вот потихоньку подключайте к тем направлениям, где мы можем что-то сделать для вас", - добавил Лукашенко.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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