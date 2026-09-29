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Лукашенко предложил активнее сотрудничать с Россией в самолетостроении

Лукашенко предложил активнее сотрудничать с Россией в самолетостроении - 29.09.2026, ПРАЙМ

Лукашенко предложил активнее сотрудничать с Россией в самолетостроении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать с Россией в сфере самолетостроения, привлекать белорусские предприятия для... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:45+0300

2026-09-29T12:45+0300

2026-09-29T12:45+0300

бизнес

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать с Россией в сфере самолетостроения, привлекать белорусские предприятия для работ, передает агентство Белта. "Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в совместном с Россией развитии самолетостроения. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ", - говорится в публикации. Как отметил президент Белоруссии, в республике есть база и школа, но нужна помощь с технологическим оборудованием. "Мы будем хорошими вам помощниками. Самолет мы не сделаем - вы должны его делать. А вот потихоньку подключайте к тем направлениям, где мы можем что-то сделать для вас", - добавил Лукашенко.

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бизнес, россия, белоруссия, александр лукашенко