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Стоимость бензина АИ-95 в Молдавии обновила исторический максимум

Стоимость бензина АИ-95 в Молдавии обновила исторический максимум - 29.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость бензина АИ-95 в Молдавии обновила исторический максимум

Розничная цена на бензин марки АИ-95 в Молдавии обновила исторический максимум, достигнув 34,35 лея (около 1,94 доллара) за литр, сообщил РИА Новости источник в | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:49+0300

2026-09-29T13:49+0300

2026-09-29T13:49+0300

молдавия

нарэ

бензин

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КИШИНЕВ, 29 сен – ПРАЙМ. Розничная цена на бензин марки АИ-95 в Молдавии обновила исторический максимум, достигнув 34,35 лея (около 1,94 доллара) за литр, сообщил РИА Новости источник в Национальном агентстве по регулированию в энергетике республики (НАРЭ). Ранее в НАРЭ объясняли подорожание обострением ситуации на Ближнем Востоке, ростом международных котировок нефтепродуктов и рисками для глобальных поставок топлива. "Во вторник предельная розничная цена одного литра бензина АИ-95 повысилась на семь банов и составила 34,35 лея (около 1,94 доллара). Стоимость стандартного дизельного топлива увеличилась на два бана, достигнув 36,84 лея (около 2,08 доллара) за литр. Да, можно сказать, что стоимость бензина марки АИ-95 достигла рекордного уровня вслед за ростом мировых котировок Platts на нефтепродукты", - сообщили в НАРЭ. При этом в регуляторе утверждают, что с 30 сентября топливо начнет дешеветь, предельная цена бензина АИ-95 снизится на четыре бана и составит 34,31 лея (около 1,93 доллара) за литр, а стандартное дизельное топливо подешевеет на 15 банов - до 36,69 лея (около 2,07 доллара) за литр. Предыдущий исторический максимум стоимости бензина АИ-95 держался в республике с июня 2022 года, когда цена литра составляла 33,90 лея (около 1,91 доллара). Прежний рекорд по дизельному топливу был зафиксирован в апреле 2026 года на отметке 34,98 лея (около 1,97 доллара) за литр. В Молдавии действует государственное регулирование розничных цен на стандартные виды топлива на основе котировок Platts за 14 дней, курса лея к доллару США, ставок акцизов и фиксированной маржи. Продажа горючего на автозаправочных станциях по ценам выше утвержденного потолка запрещена. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

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молдавия, нарэ, бензин