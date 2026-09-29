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Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне

Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне - 29.09.2026, ПРАЙМ

Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне

Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне, такой тренд задает опора видеоигровой индустрии на мобильность и удобство, сообщила заместитель... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:00+0300

2026-09-29T19:00+0300

2026-09-29T19:00+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне, такой тренд задает опора видеоигровой индустрии на мобильность и удобство, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина. "Если говорить о ключевых платформах, на которых играют, то это 67,2 миллиона человек играют на смартфонах", - рассказала Рыбкина журналистам во время пресс-конференции в Московском кластере видеоигр. Она отметила, что высокий спрос на смартфоны обусловлен мобильностью и удобством: на них можно играть в разных местах и в разных условиях. Кроме того, смартфоны дешевле другой техники для видеоигр. "На персональных компьютерах играют 36,8 миллиона человек, и примерно 10 миллионов человек используют консоль", - добавила Рыбкина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия