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Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне
Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне - 29.09.2026, ПРАЙМ
Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне
Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне, такой тренд задает опора видеоигровой индустрии на мобильность и удобство, сообщила заместитель... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:00+0300
2026-09-29T19:00+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне, такой тренд задает опора видеоигровой индустрии на мобильность и удобство, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина. "Если говорить о ключевых платформах, на которых играют, то это 67,2 миллиона человек играют на смартфонах", - рассказала Рыбкина журналистам во время пресс-конференции в Московском кластере видеоигр. Она отметила, что высокий спрос на смартфоны обусловлен мобильностью и удобством: на них можно играть в разных местах и в разных условиях. Кроме того, смартфоны дешевле другой техники для видеоигр. "На персональных компьютерах играют 36,8 миллиона человек, и примерно 10 миллионов человек используют консоль", - добавила Рыбкина.
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192
40
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технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
19:00 29.09.2026
 
Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне

Эксперт Рыбкина: 67,2 миллиона геймеров России играют в видеоигры на смартфоне

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Большинство геймеров России играют в видеоигры на смартфоне, такой тренд задает опора видеоигровой индустрии на мобильность и удобство, сообщила заместитель генерального директора АНО "Агентство креативных индустрий" по стратегическому развитию Анастасия Рыбкина.
"Если говорить о ключевых платформах, на которых играют, то это 67,2 миллиона человек играют на смартфонах", - рассказала Рыбкина журналистам во время пресс-конференции в Московском кластере видеоигр.
Она отметила, что высокий спрос на смартфоны обусловлен мобильностью и удобством: на них можно играть в разных местах и в разных условиях. Кроме того, смартфоны дешевле другой техники для видеоигр.
"На персональных компьютерах играют 36,8 миллиона человек, и примерно 10 миллионов человек используют консоль", - добавила Рыбкина.
 
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