Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена бензина в Британии достигла рекордного значения с 2022 года - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/britaniya-873757770.html
Цена бензина в Британии достигла рекордного значения с 2022 года
Цена бензина в Британии достигла рекордного значения с 2022 года - 29.09.2026, ПРАЙМ
Цена бензина в Британии достигла рекордного значения с 2022 года
Цена бензина в Великобритании достигла рекордных 173,46 пенса (1,73 фунта, 2,28 доллара) за литр, превысив значения первой половины 2026 года, следует из... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:44+0300
2026-09-29T13:04+0300
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873757770.jpg?1790676253
ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Цена бензина в Великобритании достигла рекордных 173,46 пенса (1,73 фунта, 2,28 доллара) за литр, превысив значения первой половины 2026 года, следует из данных, проанализированных РИА Новости. Как следует из данных министерства энергетики, за неделю средняя цена бензина по стране выросла на 1,5% и во вторник достигла 173,46 пенса за литр. Это самое высокое значение с августа 2022 года. За год бензин подорожал на 39,1%. Цена дизельного топлива составила 197,58 пенса за литр и почти достигла рекордного значения июля 2022 года. При этом, по оценке одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC, цена на дизтопливо уже превысила рекорд 2022 года, достигнув 199,18 пенса (2,65 доллара) за литр. Цены начали расти в феврале после эскалации вокруг Ирана. В первой половине года бензин подорожал до около 158 пенсов (2,09 доллара) за литр, после чего цены на время снизились.
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран
ИРАН
12:44 29.09.2026 (обновлено: 13:04 29.09.2026)
 
Цена бензина в Британии достигла рекордного значения с 2022 года

Цена бензина в Британии достигла рекордных с 2022 года 1,73 фунта за литр

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Цена бензина в Великобритании достигла рекордных 173,46 пенса (1,73 фунта, 2,28 доллара) за литр, превысив значения первой половины 2026 года, следует из данных, проанализированных РИА Новости.
Как следует из данных министерства энергетики, за неделю средняя цена бензина по стране выросла на 1,5% и во вторник достигла 173,46 пенса за литр. Это самое высокое значение с августа 2022 года. За год бензин подорожал на 39,1%.
Цена дизельного топлива составила 197,58 пенса за литр и почти достигла рекордного значения июля 2022 года. При этом, по оценке одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC, цена на дизтопливо уже превысила рекорд 2022 года, достигнув 199,18 пенса (2,65 доллара) за литр.
Цены начали расти в феврале после эскалации вокруг Ирана. В первой половине года бензин подорожал до около 158 пенсов (2,09 доллара) за литр, после чего цены на время снизились.
 
ИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала