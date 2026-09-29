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Цена бензина в Британии достигла рекордного значения с 2022 года

Цена бензина в Британии достигла рекордного значения с 2022 года - 29.09.2026, ПРАЙМ

Цена бензина в Британии достигла рекордного значения с 2022 года

Цена бензина в Великобритании достигла рекордных 173,46 пенса (1,73 фунта, 2,28 доллара) за литр, превысив значения первой половины 2026 года, следует из... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:44+0300

2026-09-29T12:44+0300

2026-09-29T13:04+0300

иран

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ЛОНДОН, 29 сен - ПРАЙМ. Цена бензина в Великобритании достигла рекордных 173,46 пенса (1,73 фунта, 2,28 доллара) за литр, превысив значения первой половины 2026 года, следует из данных, проанализированных РИА Новости. Как следует из данных министерства энергетики, за неделю средняя цена бензина по стране выросла на 1,5% и во вторник достигла 173,46 пенса за литр. Это самое высокое значение с августа 2022 года. За год бензин подорожал на 39,1%. Цена дизельного топлива составила 197,58 пенса за литр и почти достигла рекордного значения июля 2022 года. При этом, по оценке одной из крупнейших автосервисных компаний страны RAC, цена на дизтопливо уже превысила рекорд 2022 года, достигнув 199,18 пенса (2,65 доллара) за литр. Цены начали расти в феврале после эскалации вокруг Ирана. В первой половине года бензин подорожал до около 158 пенсов (2,09 доллара) за литр, после чего цены на время снизились.

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