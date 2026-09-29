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В Брянской области остановили движение поездов из-за атаки ВСУ

В Брянской области остановили движение поездов из-за атаки ВСУ - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Брянской области остановили движение поездов из-за атаки ВСУ

Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:29+0300

2026-09-29T12:29+0300

2026-09-29T12:35+0300

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БРЯНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Ранее Ковальчук рассказал, что ВСУ атаковали ночью железную дорогу во время прохождения поезда Смоленск-Брянск. Были повреждены железнодорожные пути, но обошлось без пострадавших."На перегоне Тросна-Ржаница… Движение на участке дороги остановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

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