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В Брянской области остановили движение поездов из-за атаки ВСУ - 29.09.2026, ПРАЙМ
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В Брянской области остановили движение поездов из-за атаки ВСУ
В Брянской области остановили движение поездов из-за атаки ВСУ - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Брянской области остановили движение поездов из-за атаки ВСУ
Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:29+0300
2026-09-29T12:35+0300
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БРЯНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Ранее Ковальчук рассказал, что ВСУ атаковали ночью железную дорогу во время прохождения поезда Смоленск-Брянск. Были повреждены железнодорожные пути, но обошлось без пострадавших."На перегоне Тросна-Ржаница… Движение на участке дороги остановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
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Бизнес, РОССИЯ, ВСУ, РЖД
12:29 29.09.2026 (обновлено: 12:35 29.09.2026)
 
В Брянской области остановили движение поездов из-за атаки ВСУ

Глава Брянской области Ковальчук: на участке железной дороги остановили движение поездов

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БРЯНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Ранее Ковальчук рассказал, что ВСУ атаковали ночью железную дорогу во время прохождения поезда Смоленск-Брянск. Были повреждены железнодорожные пути, но обошлось без пострадавших.
"На перегоне Тросна-Ржаница… Движение на участке дороги остановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
 
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