https://1prime.ru/20260929/burjatija-873764297.html
В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль
В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль
Первый грузовой автомобиль собрали в Бурятии, планируется, что компания будет адаптировать грузовики под потребности клиентов, в том числе устанавливая нужный... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:41+0300
2026-09-29T14:41+0300
2026-09-29T14:41+0300
бизнес
россия
бурятия
владивосток
алексей цыденов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873764297.jpg?1790682119
УЛАН-УДЭ, 29 сен - ПРАЙМ. Первый грузовой автомобиль собрали в Бурятии, планируется, что компания будет адаптировать грузовики под потребности клиентов, в том числе устанавливая нужный заказчику вид двигателя, включая электрический, сообщил глава республик Алексей Цыденов.
"В начале сентября на ВЭФ (Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ред.) подписали трехстороннее соглашение с "Байкалавтотрак" и Хайнаньской международной компанией "Хуаньцю Тунлянь", а сегодня первая машина уже на ходу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, компания начала сборку грузовых автомобилей, которые адаптированы под потребности клиентов, начиная от вида подвески до тяги, и готова выпускать машины на дизельных двигателях, газодизельных, на газе и на электродвигателях.
Глава республики отметил, что аналогов производства грузовиков с электродвигателем в России пока нет, поэтому это эксклюзивное и перспективное производство.
"В планах - поэтапно перейти на кооперацию с нашими российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам", - добавил Цыденов.
бурятия
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, бурятия, владивосток, алексей цыденов
Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, Владивосток, Алексей Цыденов
В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль
Глава Бурятии Цыденов: в Бурятии собрали первый грузовой автомобиль
УЛАН-УДЭ, 29 сен - ПРАЙМ. Первый грузовой автомобиль собрали в Бурятии, планируется, что компания будет адаптировать грузовики под потребности клиентов, в том числе устанавливая нужный заказчику вид двигателя, включая электрический, сообщил глава республик Алексей Цыденов.
"В начале сентября на ВЭФ (Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ред.) подписали трехстороннее соглашение с "Байкалавтотрак" и Хайнаньской международной компанией "Хуаньцю Тунлянь", а сегодня первая машина уже на ходу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, компания начала сборку грузовых автомобилей, которые адаптированы под потребности клиентов, начиная от вида подвески до тяги, и готова выпускать машины на дизельных двигателях, газодизельных, на газе и на электродвигателях.
Глава республики отметил, что аналогов производства грузовиков с электродвигателем в России пока нет, поэтому это эксклюзивное и перспективное производство.
"В планах - поэтапно перейти на кооперацию с нашими российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам", - добавил Цыденов.