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В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль - 29.09.2026, ПРАЙМ
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В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль
В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль
Первый грузовой автомобиль собрали в Бурятии, планируется, что компания будет адаптировать грузовики под потребности клиентов, в том числе устанавливая нужный... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:41+0300
2026-09-29T14:41+0300
бизнес
россия
бурятия
владивосток
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 29 сен - ПРАЙМ. Первый грузовой автомобиль собрали в Бурятии, планируется, что компания будет адаптировать грузовики под потребности клиентов, в том числе устанавливая нужный заказчику вид двигателя, включая электрический, сообщил глава республик Алексей Цыденов. "В начале сентября на ВЭФ (Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ред.) подписали трехстороннее соглашение с "Байкалавтотрак" и Хайнаньской международной компанией "Хуаньцю Тунлянь", а сегодня первая машина уже на ходу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, компания начала сборку грузовых автомобилей, которые адаптированы под потребности клиентов, начиная от вида подвески до тяги, и готова выпускать машины на дизельных двигателях, газодизельных, на газе и на электродвигателях. Глава республики отметил, что аналогов производства грузовиков с электродвигателем в России пока нет, поэтому это эксклюзивное и перспективное производство. "В планах - поэтапно перейти на кооперацию с нашими российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам", - добавил Цыденов.
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бизнес, россия, бурятия, владивосток, алексей цыденов
Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, Владивосток, Алексей Цыденов
14:41 29.09.2026
 
В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль

Глава Бурятии Цыденов: в Бурятии собрали первый грузовой автомобиль

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УЛАН-УДЭ, 29 сен - ПРАЙМ. Первый грузовой автомобиль собрали в Бурятии, планируется, что компания будет адаптировать грузовики под потребности клиентов, в том числе устанавливая нужный заказчику вид двигателя, включая электрический, сообщил глава республик Алексей Цыденов.
"В начале сентября на ВЭФ (Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ред.) подписали трехстороннее соглашение с "Байкалавтотрак" и Хайнаньской международной компанией "Хуаньцю Тунлянь", а сегодня первая машина уже на ходу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, компания начала сборку грузовых автомобилей, которые адаптированы под потребности клиентов, начиная от вида подвески до тяги, и готова выпускать машины на дизельных двигателях, газодизельных, на газе и на электродвигателях.
Глава республики отметил, что аналогов производства грузовиков с электродвигателем в России пока нет, поэтому это эксклюзивное и перспективное производство.
"В планах - поэтапно перейти на кооперацию с нашими российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам", - добавил Цыденов.
 
БизнесРОССИЯБурятияВладивостокАлексей Цыденов
 
 
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