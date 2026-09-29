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В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль

В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Бурятии собрали первый грузовой автомобиль

Первый грузовой автомобиль собрали в Бурятии, планируется, что компания будет адаптировать грузовики под потребности клиентов, в том числе устанавливая нужный... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:41+0300

2026-09-29T14:41+0300

2026-09-29T14:41+0300

бизнес

россия

бурятия

владивосток

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 29 сен - ПРАЙМ. Первый грузовой автомобиль собрали в Бурятии, планируется, что компания будет адаптировать грузовики под потребности клиентов, в том числе устанавливая нужный заказчику вид двигателя, включая электрический, сообщил глава республик Алексей Цыденов. "В начале сентября на ВЭФ (Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ред.) подписали трехстороннее соглашение с "Байкалавтотрак" и Хайнаньской международной компанией "Хуаньцю Тунлянь", а сегодня первая машина уже на ходу", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, компания начала сборку грузовых автомобилей, которые адаптированы под потребности клиентов, начиная от вида подвески до тяги, и готова выпускать машины на дизельных двигателях, газодизельных, на газе и на электродвигателях. Глава республики отметил, что аналогов производства грузовиков с электродвигателем в России пока нет, поэтому это эксклюзивное и перспективное производство. "В планах - поэтапно перейти на кооперацию с нашими российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам", - добавил Цыденов.

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бизнес, россия, бурятия, владивосток, алексей цыденов