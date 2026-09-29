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Чернышенко рассказал о цифровом заселении гостиниц через "Макс"

Чернышенко рассказал о цифровом заселении гостиниц через "Макс" - 29.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о цифровом заселении гостиниц через "Макс"

Уже порядка 3 тысяч гостиниц в 82 регионах России подключили возможность заселения постояльцев через национальную платформу "Макс", сообщил вице-премьер Дмитрий | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:10+0300

2026-09-29T12:10+0300

2026-09-29T12:10+0300

бизнес

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Уже порядка 3 тысяч гостиниц в 82 регионах России подключили возможность заселения постояльцев через национальную платформу "Макс", сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Сервис по цифровому заселению в гостинице с использованием цифрового ID в национальном мессенджере "Макс". Эта услуга введена в эксплуатацию с 1 июня этого года. На текущий момент к этому сервису заселения по "Максу" подключено около 3 тысяч гостиниц в 82 регионах", - сказал Чернышенко на заседании комиссии государственного совета РФ по направлению "Туризм". Он напомнил, что с 1 сентября текущего года заселение через "Макс" по желанию гостя обязательно для гостиниц с номерным фондом, превышающим 50 номеров. При этом с 1 сентября 2028 года требования будут распространяться на все средства размещения. Вице-премьер подчеркнул необходимость проведения анализа вопросов, возникающих при внедрении механизма. "Этот механизм одновременно должен повышать удобство для туристов и снижать административную нагрузку на бизнес", - добавил Чернышенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, дмитрий чернышенко