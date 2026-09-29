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Чернышенко рассказал о цифровом заселении гостиниц через "Макс"
Чернышенко рассказал о цифровом заселении гостиниц через "Макс" - 29.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о цифровом заселении гостиниц через "Макс"
Уже порядка 3 тысяч гостиниц в 82 регионах России подключили возможность заселения постояльцев через национальную платформу "Макс", сообщил вице-премьер Дмитрий | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:10+0300
2026-09-29T12:10+0300
2026-09-29T12:10+0300
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Уже порядка 3 тысяч гостиниц в 82 регионах России подключили возможность заселения постояльцев через национальную платформу "Макс", сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Сервис по цифровому заселению в гостинице с использованием цифрового ID в национальном мессенджере "Макс". Эта услуга введена в эксплуатацию с 1 июня этого года. На текущий момент к этому сервису заселения по "Максу" подключено около 3 тысяч гостиниц в 82 регионах", - сказал Чернышенко на заседании комиссии государственного совета РФ по направлению "Туризм".
Он напомнил, что с 1 сентября текущего года заселение через "Макс" по желанию гостя обязательно для гостиниц с номерным фондом, превышающим 50 номеров. При этом с 1 сентября 2028 года требования будут распространяться на все средства размещения.
Вице-премьер подчеркнул необходимость проведения анализа вопросов, возникающих при внедрении механизма. "Этот механизм одновременно должен повышать удобство для туристов и снижать административную нагрузку на бизнес", - добавил Чернышенко.
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бизнес, россия, дмитрий чернышенко
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о цифровом заселении гостиниц через "Макс"
Чернышенко: около трех тысяч гостиниц в 82 регионах подключили к сервису "Макс"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Уже порядка 3 тысяч гостиниц в 82 регионах России подключили возможность заселения постояльцев через национальную платформу "Макс", сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Сервис по цифровому заселению в гостинице с использованием цифрового ID в национальном мессенджере "Макс". Эта услуга введена в эксплуатацию с 1 июня этого года. На текущий момент к этому сервису заселения по "Максу" подключено около 3 тысяч гостиниц в 82 регионах", - сказал Чернышенко на заседании комиссии государственного совета РФ по направлению "Туризм".
Он напомнил, что с 1 сентября текущего года заселение через "Макс" по желанию гостя обязательно для гостиниц с номерным фондом, превышающим 50 номеров. При этом с 1 сентября 2028 года требования будут распространяться на все средства размещения.
Вице-премьер подчеркнул необходимость проведения анализа вопросов, возникающих при внедрении механизма. "Этот механизм одновременно должен повышать удобство для туристов и снижать административную нагрузку на бизнес", - добавил Чернышенко.