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Чернышенко рассказал о росте турпотока по России в январе-августе
Чернышенко рассказал о росте турпотока по России в январе-августе - 29.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о росте турпотока по России в январе-августе
Число туристических поездок по России в период с января по август 2026 года составило 63,3 миллиона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:04+0300
2026-09-29T13:04+0300
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бизнес
туризм
россия
москва
московская область
татарстан
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в период с января по август 2026 года составило 63,3 миллиона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии государственного совета РФ по направлению "Туризм"."Если говорить о текущих данных, то мы видим по информации Минэкономразвития, число турпоездок по стране за январь-август 2026 года составило 63,3 миллиона. Это больше, чем в прошлые такие же сезоны", - сказал Чернышенко.По его словам, в августе число турпоездок выросло по сравнению с предыдущим годом до 10 миллионов."В лидерах по росту, по объему за январь-август - это Московская область и Москва. Более 30% приходится наших туристов на эти направления", - добавил он.Чернышенко подчеркнул, что рост объема турпотока в Москву основан на поездках выходного дня из соседних регионов. Помимо этого, лидерами традиционно являются Татарстан и Амурская область, также растет спрос на отдых в Благовещенске, который выступает транзитным хабом для российских туристов, которые ездят в Китай и обратно.Число турпоездок в Республику Алтай увеличилось на 61%, добавил вице-премьер."Мы все понимаем, что ряд внешних факторов замедлил рост турпотока, перераспределил эти потоки. Но тем не менее он еще и ускорил процессы трансформации отрасли. И мы видим, что туристическая отрасль становится все более значимой частью экономики регионов", - отметил Чернышенко.Он также добавил, что в рамках нацпроекта по туризму реализуется обширная программа льготного кредитования, по которой в эксплуатацию, в частности, уже введено порядка 46 отелей более чем на 10 тысяч номеров.
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бизнес, туризм, россия, москва, московская область, татарстан, дмитрий чернышенко
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ТАТАРСТАН, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о росте турпотока по России в январе-августе
Чернышенко: число турпоездок по России за январь-август выросло до 63,3 миллиона
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в период с января по август 2026 года составило 63,3 миллиона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии государственного совета РФ по направлению "Туризм".
"Если говорить о текущих данных, то мы видим по информации Минэкономразвития, число турпоездок по стране за январь-август 2026 года составило 63,3 миллиона. Это больше, чем в прошлые такие же сезоны", - сказал Чернышенко
.
По его словам, в августе число турпоездок выросло по сравнению с предыдущим годом до 10 миллионов.
"В лидерах по росту, по объему за январь-август - это Московская область
и Москва
. Более 30% приходится наших туристов на эти направления", - добавил он.
Чернышенко подчеркнул, что рост объема турпотока в Москву основан на поездках выходного дня из соседних регионов. Помимо этого, лидерами традиционно являются Татарстан
и Амурская область
, также растет спрос на отдых в Благовещенске
, который выступает транзитным хабом для российских туристов, которые ездят в Китай
и обратно.
Число турпоездок в Республику Алтай увеличилось на 61%, добавил вице-премьер.
"Мы все понимаем, что ряд внешних факторов замедлил рост турпотока, перераспределил эти потоки. Но тем не менее он еще и ускорил процессы трансформации отрасли. И мы видим, что туристическая отрасль становится все более значимой частью экономики регионов", - отметил Чернышенко.
Он также добавил, что в рамках нацпроекта по туризму реализуется обширная программа льготного кредитования, по которой в эксплуатацию, в частности, уже введено порядка 46 отелей более чем на 10 тысяч номеров.