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Чернышенко рассказал о росте турпотока по России в январе-августе

Чернышенко рассказал о росте турпотока по России в январе-августе - 29.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о росте турпотока по России в январе-августе

Число туристических поездок по России в период с января по август 2026 года составило 63,3 миллиона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:04+0300

2026-09-29T13:04+0300

2026-09-29T15:21+0300

бизнес

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московская область

татарстан

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Число туристических поездок по России в период с января по август 2026 года составило 63,3 миллиона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании комиссии государственного совета РФ по направлению "Туризм"."Если говорить о текущих данных, то мы видим по информации Минэкономразвития, число турпоездок по стране за январь-август 2026 года составило 63,3 миллиона. Это больше, чем в прошлые такие же сезоны", - сказал Чернышенко.По его словам, в августе число турпоездок выросло по сравнению с предыдущим годом до 10 миллионов."В лидерах по росту, по объему за январь-август - это Московская область и Москва. Более 30% приходится наших туристов на эти направления", - добавил он.Чернышенко подчеркнул, что рост объема турпотока в Москву основан на поездках выходного дня из соседних регионов. Помимо этого, лидерами традиционно являются Татарстан и Амурская область, также растет спрос на отдых в Благовещенске, который выступает транзитным хабом для российских туристов, которые ездят в Китай и обратно.Число турпоездок в Республику Алтай увеличилось на 61%, добавил вице-премьер."Мы все понимаем, что ряд внешних факторов замедлил рост турпотока, перераспределил эти потоки. Но тем не менее он еще и ускорил процессы трансформации отрасли. И мы видим, что туристическая отрасль становится все более значимой частью экономики регионов", - отметил Чернышенко.Он также добавил, что в рамках нацпроекта по туризму реализуется обширная программа льготного кредитования, по которой в эксплуатацию, в частности, уже введено порядка 46 отелей более чем на 10 тысяч номеров.

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