https://1prime.ru/20260929/chernyshenko-873766563.html

Красноярский край делает ставку на молодежь, сообщил Чернышенко

Красноярский край делает ставку на молодежь, сообщил Чернышенко - 29.09.2026, ПРАЙМ

Красноярский край делает ставку на молодежь, сообщил Чернышенко

Красноярский край делает ставку на молодежь, в регионе активно обновляются объекты образовательной и молодежной инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:09+0300

2026-09-29T15:09+0300

2026-09-29T15:22+0300

бизнес

туризм

россия

москва

дмитрий чернышенко

красноярский край

михаил котюков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873766563.jpg?1790684566

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Красноярский край делает ставку на молодежь, в регионе активно обновляются объекты образовательной и молодежной инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. На ней обсудили развитие образования, молодежной политики, спорта и туризма."Красноярский край делает ставку на молодежь – это ключевая инвестиция в будущее страны. Здесь создаются условия для реализации потенциала и развития талантов граждан – национальной цели, поставленной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" активно обновляются объекты образовательной и молодежной инфраструктуры субъекта", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.Уточняется, что в регионе идет работа по модернизации молодежных центров: с 2023 года по субсидии "Молодежные центры 2.0" были модернизированы 5 молодежных центров, а по субсидии "Регион для молодых" – 9 таких объектов.Более того, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2026 году капитально отремонтированы учебные корпуса и общежития ряда техникумов. С 2025 года по инициативе главы региона реализуется краевая программа "Профессионалитет для всех": создано 17 кластеров, объединяющих техникумы, колледжи и предприятия. До конца 2030 года в проект будут включены все учреждения системы СПО.

москва

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, дмитрий чернышенко, красноярский край, михаил котюков