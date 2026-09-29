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Красноярский край делает ставку на молодежь, сообщил Чернышенко - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Красноярский край делает ставку на молодежь, сообщил Чернышенко
Красноярский край делает ставку на молодежь, сообщил Чернышенко - 29.09.2026, ПРАЙМ
Красноярский край делает ставку на молодежь, сообщил Чернышенко
Красноярский край делает ставку на молодежь, в регионе активно обновляются объекты образовательной и молодежной инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:09+0300
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туризм
россия
москва
дмитрий чернышенко
красноярский край
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Красноярский край делает ставку на молодежь, в регионе активно обновляются объекты образовательной и молодежной инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. На ней обсудили развитие образования, молодежной политики, спорта и туризма."Красноярский край делает ставку на молодежь – это ключевая инвестиция в будущее страны. Здесь создаются условия для реализации потенциала и развития талантов граждан – национальной цели, поставленной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" активно обновляются объекты образовательной и молодежной инфраструктуры субъекта", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.Уточняется, что в регионе идет работа по модернизации молодежных центров: с 2023 года по субсидии "Молодежные центры 2.0" были модернизированы 5 молодежных центров, а по субсидии "Регион для молодых" – 9 таких объектов.Более того, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2026 году капитально отремонтированы учебные корпуса и общежития ряда техникумов. С 2025 года по инициативе главы региона реализуется краевая программа "Профессионалитет для всех": создано 17 кластеров, объединяющих техникумы, колледжи и предприятия. До конца 2030 года в проект будут включены все учреждения системы СПО.
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бизнес, туризм, россия, москва, дмитрий чернышенко, красноярский край, михаил котюков
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Чернышенко, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Михаил Котюков
15:09 29.09.2026 (обновлено: 15:22 29.09.2026)
 
Красноярский край делает ставку на молодежь, сообщил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: красноярский край делает ставку на молодежь

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Красноярский край делает ставку на молодежь, в регионе активно обновляются объекты образовательной и молодежной инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. На ней обсудили развитие образования, молодежной политики, спорта и туризма.
"Красноярский край делает ставку на молодежь – это ключевая инвестиция в будущее страны. Здесь создаются условия для реализации потенциала и развития талантов граждан – национальной цели, поставленной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" активно обновляются объекты образовательной и молодежной инфраструктуры субъекта", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что в регионе идет работа по модернизации молодежных центров: с 2023 года по субсидии "Молодежные центры 2.0" были модернизированы 5 молодежных центров, а по субсидии "Регион для молодых" – 9 таких объектов.
Более того, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2026 году капитально отремонтированы учебные корпуса и общежития ряда техникумов. С 2025 года по инициативе главы региона реализуется краевая программа "Профессионалитет для всех": создано 17 кластеров, объединяющих техникумы, колледжи и предприятия. До конца 2030 года в проект будут включены все учреждения системы СПО.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАДмитрий ЧернышенкоКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙМихаил Котюков
 
 
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