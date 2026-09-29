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Число еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Число еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек
Число еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек - 29.09.2026, ПРАЙМ
Число еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек
Количество еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек, сообщила разработавшая чат-бот компания OpenAI. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T20:52+0300
2026-09-29T20:52+0300
технологии
бизнес
chatgpt
openai
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Количество еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек, сообщила разработавшая чат-бот компания OpenAI. Во вторник компания провела презентацию DevDay 2026, в рамках которых сделала несколько анонсов, связанных с ChatGPT, агентом для кодирования Codex, а также разрабатываемыми OpenAI моделями искусственного интеллекта. "Мы укрепили нашу приверженность открытой экосистеме, сделав ChatGPT общей платформой, где люди и агенты могут сотрудничать, а разработчики - напрямую запускать новые нативные приложения для наших 1,2 миллиарда еженедельных пользователей", - пишет компания. Летом количество еженедельных пользователей ChatGPT достигало 1 миллиарда человек, в феврале показатель превысил 900 миллионов. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, бизнес, chatgpt, openai
Технологии, Бизнес, ChatGPT, OpenAI
20:52 29.09.2026
 
Число еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек

Число еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Количество еженедельных пользователей ChatGPT достигло 1,2 миллиарда человек, сообщила разработавшая чат-бот компания OpenAI.
Во вторник компания провела презентацию DevDay 2026, в рамках которых сделала несколько анонсов, связанных с ChatGPT, агентом для кодирования Codex, а также разрабатываемыми OpenAI моделями искусственного интеллекта.
"Мы укрепили нашу приверженность открытой экосистеме, сделав ChatGPT общей платформой, где люди и агенты могут сотрудничать, а разработчики - напрямую запускать новые нативные приложения для наших 1,2 миллиарда еженедельных пользователей", - пишет компания.
Летом количество еженедельных пользователей ChatGPT достигало 1 миллиарда человек, в феврале показатель превысил 900 миллионов.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
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