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Дизеля хватит: Азия спасет Европу от действий США, пишет Bloomberg - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Дизеля хватит: Азия спасет Европу от действий США, пишет Bloomberg
Дизеля хватит: Азия спасет Европу от действий США, пишет Bloomberg - 29.09.2026, ПРАЙМ
Дизеля хватит: Азия спасет Европу от действий США, пишет Bloomberg
Азия может легче пережить мировой дефицит дизеля, чем Европа, пишет Bloomberg со ссылкой на данные General Index. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:54+0300
2026-09-29T12:54+0300
энергетика
мировая экономика
европа
азия
сша
дизельное топливо
дизель
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Азия может легче пережить мировой дефицит дизеля, чем Европа, пишет Bloomberg со ссылкой на данные General Index.По расчетам агентства, разница в цене между поставками в Северо-Западную Европу и в Сингапур в сентябре составила в среднем около 174 долларов за тонну против 27 долларов в мае."Нефтеперерабатывающие заводы по всей Азии уже смогли обеспечить себя большей частью сырой нефти на ближайшие месяцы, поэтому они смогут продолжать производство топлива даже при сохраняющихся перебоях в судоходстве в Персидском заливе", — подчеркивают журналисты.Аналитики предупреждают, что введение в США запрета на экспорт дизеля может еще сильнее взвинтить цены за рубежом, прежде всего в Европе."Исходя из текущих темпов переработки и доступности сырой нефти, серьезных проблем с поставками дизеля в Азии нет. Более того, если [президент США Дональд] Трамп действительно запретит экспорт из США, Азия, скорее всего, поддержит Европу поставками дизеля", — заявила старший аналитик по нефтяному рынку Sparta Commodities Джун Го.
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мировая экономика, европа, азия, сша, дизельное топливо, дизель
Энергетика, Мировая экономика, ЕВРОПА, АЗИЯ, США, дизельное топливо, дизель
12:54 29.09.2026
 
Дизеля хватит: Азия спасет Европу от действий США, пишет Bloomberg

Bloomberg: Азия может пережить мировой дефицит дизеля легче Европы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Азия может легче пережить мировой дефицит дизеля, чем Европа, пишет Bloomberg со ссылкой на данные General Index.
По расчетам агентства, разница в цене между поставками в Северо-Западную Европу и в Сингапур в сентябре составила в среднем около 174 долларов за тонну против 27 долларов в мае.
"Нефтеперерабатывающие заводы по всей Азии уже смогли обеспечить себя большей частью сырой нефти на ближайшие месяцы, поэтому они смогут продолжать производство топлива даже при сохраняющихся перебоях в судоходстве в Персидском заливе", — подчеркивают журналисты.
Аналитики предупреждают, что введение в США запрета на экспорт дизеля может еще сильнее взвинтить цены за рубежом, прежде всего в Европе.
"Исходя из текущих темпов переработки и доступности сырой нефти, серьезных проблем с поставками дизеля в Азии нет. Более того, если [президент США Дональд] Трамп действительно запретит экспорт из США, Азия, скорее всего, поддержит Европу поставками дизеля", — заявила старший аналитик по нефтяному рынку Sparta Commodities Джун Го.
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ЭнергетикаМировая экономикаЕВРОПААЗИЯСШАдизельное топливодизель
 
 
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