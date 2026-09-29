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Дмитриев обсудил с американскими чиновниками экономическое сотрудничество

Дмитриев обсудил с американскими чиновниками экономическое сотрудничество - 29.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев обсудил с американскими чиновниками экономическое сотрудничество

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсудил в Вашингтоне с американскими... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:27+0300

2026-09-29T15:27+0300

2026-09-29T15:28+0300

мировая экономика

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сша

нью-йорк

кирилл дмитриев

джаред кушнер

стив уиткофф

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. "Дмитриев провел конструктивную встречу в Вашингтоне. Эта встреча прошла в дополнение ко встречам в Нью-Йорке с Кушнером и Уиткоффом", - сказал собеседник агентства. По словам другого источника, на встрече в Вашингтоне в том числе присутствовали представители министерства финансов США и министерства энергетики. "Также обсуждались также вопросы российско-американского экономического сотрудничества", - добавил он. На прошлой неделе Дмитриев прибыл в Нью-Йорк и провел встречи во время проведения Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать украинскому урегулированию. США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Американская сторона также выступила за возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины.

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мировая экономика, вашингтон, сша, нью-йорк, кирилл дмитриев, джаред кушнер, стив уиткофф, оон, мид рф