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Дмитриев обсудил с американскими чиновниками экономическое сотрудничество - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев обсудил с американскими чиновниками экономическое сотрудничество
Дмитриев обсудил с американскими чиновниками экономическое сотрудничество - 29.09.2026, ПРАЙМ
Дмитриев обсудил с американскими чиновниками экономическое сотрудничество
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсудил в Вашингтоне с американскими... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:27+0300
2026-09-29T15:28+0300
мировая экономика
вашингтон
сша
нью-йорк
кирилл дмитриев
джаред кушнер
стив уиткофф
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией. "Дмитриев провел конструктивную встречу в Вашингтоне. Эта встреча прошла в дополнение ко встречам в Нью-Йорке с Кушнером и Уиткоффом", - сказал собеседник агентства. По словам другого источника, на встрече в Вашингтоне в том числе присутствовали представители министерства финансов США и министерства энергетики. "Также обсуждались также вопросы российско-американского экономического сотрудничества", - добавил он. На прошлой неделе Дмитриев прибыл в Нью-Йорк и провел встречи во время проведения Генассамблеи ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать украинскому урегулированию. США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Американская сторона также выступила за возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины.
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мировая экономика, вашингтон, сша, нью-йорк, кирилл дмитриев, джаред кушнер, стив уиткофф, оон, мид рф
Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Нью-Йорк, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, ООН, МИД РФ
15:27 29.09.2026 (обновлено: 15:28 29.09.2026)
 
Дмитриев обсудил с американскими чиновниками экономическое сотрудничество

Дмитриев обсудил с чиновниками Минфина и Минэнерго США экономическое сотрудничество

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество, сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
"Дмитриев провел конструктивную встречу в Вашингтоне. Эта встреча прошла в дополнение ко встречам в Нью-Йорке с Кушнером и Уиткоффом", - сказал собеседник агентства.
По словам другого источника, на встрече в Вашингтоне в том числе присутствовали представители министерства финансов США и министерства энергетики. "Также обсуждались также вопросы российско-американского экономического сотрудничества", - добавил он.
На прошлой неделе Дмитриев прибыл в Нью-Йорк и провел встречи во время проведения Генассамблеи ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать украинскому урегулированию.
США в сентябре активизировали посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Американская сторона также выступила за возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины.
 
Мировая экономикаВАШИНГТОНСШАНью-ЙоркКирилл ДмитриевДжаред КушнерСтив УиткоффООНМИД РФ
 
 
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