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Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона

Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона - 29.09.2026, ПРАЙМ

Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Instagram* фото из... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T21:50+0300

2026-09-29T21:50+0300

2026-09-29T22:00+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Instagram* фото из Вашингтона. Фотография, на которой Дмитриев находится на улице, была опубликована с подписью "Вашингтон". Ранее источники сообщили РИА Новости, что Дмитриев обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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россия, мировая экономика, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, instagram, meta