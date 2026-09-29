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Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона
Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона - 29.09.2026, ПРАЙМ
Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Instagram* фото из... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:50+0300
2026-09-29T22:00+0300
россия
мировая экономика
вашингтон
сша
кирилл дмитриев
instagram
meta
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Instagram* фото из Вашингтона. Фотография, на которой Дмитриев находится на улице, была опубликована с подписью "Вашингтон". Ранее источники сообщили РИА Новости, что Дмитриев обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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россия, мировая экономика, вашингтон, сша, кирилл дмитриев, instagram, meta
РОССИЯ, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Кирилл Дмитриев, Instagram, Meta
21:50 29.09.2026 (обновлено: 22:00 29.09.2026)
 
Кирилл Дмитриев опубликовал фото из Вашингтона

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев опубликовал в Instagram* фото из Вашингтона

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Instagram* фото из Вашингтона.
Фотография, на которой Дмитриев находится на улице, была опубликована с подписью "Вашингтон".
Ранее источники сообщили РИА Новости, что Дмитриев обсудил в Вашингтоне с американскими чиновниками, в том числе с представителями минфина и минэнерго США, российско-американское экономическое сотрудничество.

* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
 
РОССИЯМировая экономикаВАШИНГТОНСШАКирилл ДмитриевInstagramMeta
 
 
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