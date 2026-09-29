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В ДНР около 103 тысяч абонентов остались без света из-за атак ВСУ

В ДНР около 103 тысяч абонентов остались без света из-за атак ВСУ - 29.09.2026, ПРАЙМ

В ДНР около 103 тысяч абонентов остались без света из-за атак ВСУ

Около 103 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за атак ВСУ по энергетическим объектам ДНР на неделе с 21 по 27 сентября, говорится в имеющемся в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T07:15+0300

2026-09-29T07:15+0300

2026-09-29T07:15+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 103 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за атак ВСУ по энергетическим объектам ДНР на неделе с 21 по 27 сентября, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. "После атак ВФУ по энергетическим объектам ДНР около 103 тысяч абонентов остались без электроэнергии, еще часть населения - без воды", - говорится в докладе. Посол подчеркнул, что в Северском районе Краснодарского края украинские БПЛА повредили две воздушные линии, без электроснабжения остались три подстанции, обеспечивающие энергоснабжением 26 тысяч человек. По данным дипломата, вооруженные формирования Киева продолжали реализовывать преступную стратегию энергоцида в Белгородской, Запорожской, Курской и Херсонской областях, ЛНР и ДНР, Краснодарском крае. "В результате произведенных ВФУ ударов по энерогоподстанциям в населенных пунктах Краснояружского и Грайворонского округов Белгородской области отсутствовало электроснабжение. Вследствие удара беспилотника был поврежден один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС", - отмечается в докладе. Мирошник добавил, что регулярные атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру и связанные с ними перебои с электроснабжением постоянно отмечались в Херсонской области.

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херсонская область

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