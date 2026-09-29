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Мировая добыча газа в июле снизилась на 5,2%
Мировая добыча газа в июле снизилась на 5,2% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Мировая добыча газа в июле снизилась на 5,2%
Мировая добыча газа в июле 2026 года снизилась на 5,2% в годовом выражении, до 336 миллиардов кубометров, основная причина - сокращение газовой добычи на... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T20:28+0300
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2026-09-29T20:28+0300
газ
ближний восток
евразия
ормузский пролив
фсэг
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировая добыча газа в июле 2026 года снизилась на 5,2% в годовом выражении, до 336 миллиардов кубометров, основная причина - сокращение газовой добычи на Ближнем Востоке из-за конфликта и закрытия Ормузского пролива, следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В июле 2026 года мировая добыча газа сократилась на 5,2% в годовом исчислении и составила 336 миллиардов кубометров. Сокращение было вызвано в первую очередь перебоями в поставках на Ближнем Востоке, возникшими из-за продолжающегося геополитического конфликта и закрытия Ормузского пролива", - отмечается в докладе.
Так, добыча газа на Ближнем Востоке упала более чем на треть по сравнению с июлем прошлого года, в основном из-за сокращения объемов производства сжиженного природного газа (СПГ). По итогам июля на Ближний Восток пришлось 14% от глобальной добычи газа против 18% в июле прошлого года.
Крупнейшим газодобывающим регионом осталась Северная Америка. В частности, на США пришлось 35% от мировой добычи газа против 31% годом ранее.
Кроме того, на Евразию пришлось 18% от мировой газовой добычи, а на Азиатско-Тихоокеанский регион - 18%. На Африку, Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн пришлось от 4% до 6% от глобальной добычи.
По оценкам ФСЭГ, за январь-июль мировая добыча газа сократилась на 2,8% в годовом выражении и составила 2,367 триллиона кубометров. Как уточняется, снижение было вызвано главным образом сокращением поставок с Ближнего Востока, однако оно было частично компенсировано значительным ростом добычи в Северной Америке и Евразии.
ближний восток
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газ, ближний восток, евразия, ормузский пролив, фсэг
Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРАЗИЯ, Ормузский пролив, ФСЭГ
Мировая добыча газа в июле снизилась на 5,2%
ФСЭГ: добыча газа на Ближнем Востоке в июле упала на 5,2%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировая добыча газа в июле 2026 года снизилась на 5,2% в годовом выражении, до 336 миллиардов кубометров, основная причина - сокращение газовой добычи на Ближнем Востоке из-за конфликта и закрытия Ормузского пролива, следует из доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В июле 2026 года мировая добыча газа сократилась на 5,2% в годовом исчислении и составила 336 миллиардов кубометров. Сокращение было вызвано в первую очередь перебоями в поставках на Ближнем Востоке, возникшими из-за продолжающегося геополитического конфликта и закрытия Ормузского пролива", - отмечается в докладе.
Так, добыча газа на Ближнем Востоке упала более чем на треть по сравнению с июлем прошлого года, в основном из-за сокращения объемов производства сжиженного природного газа (СПГ). По итогам июля на Ближний Восток пришлось 14% от глобальной добычи газа против 18% в июле прошлого года.
Крупнейшим газодобывающим регионом осталась Северная Америка. В частности, на США пришлось 35% от мировой добычи газа против 31% годом ранее.
Кроме того, на Евразию пришлось 18% от мировой газовой добычи, а на Азиатско-Тихоокеанский регион - 18%. На Африку, Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн пришлось от 4% до 6% от глобальной добычи.
По оценкам ФСЭГ, за январь-июль мировая добыча газа сократилась на 2,8% в годовом выражении и составила 2,367 триллиона кубометров. Как уточняется, снижение было вызвано главным образом сокращением поставок с Ближнего Востока, однако оно было частично компенсировано значительным ростом добычи в Северной Америке и Евразии.