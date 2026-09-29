https://1prime.ru/20260929/dobycha-873783613.html

Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4%

Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4%

Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4% - до 3,9 тысячи тонн, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании Kept. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T21:07+0300

2026-09-29T21:07+0300

2026-09-29T21:07+0300

мировая экономика

китай

австралия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873783613.jpg?1790705270

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4% - до 3,9 тысячи тонн, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании Kept. "По оценкам аналитиков, объем мировой добычи золота (без учета вторичной переработки) по итогам 2026 года составит 125,6 миллиона унций или 3,9 тысячи тонн (+ 2,4% год к году)", - сказано в сообщении. В прошлом году добыча золота выросла на 2% - до 3,815 тысячи тонн, что стало новым историческим рекордом, сообщал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). Согласно данным WGC, лидером по добыче драгметалла в прошлом году стал Китай с объемом в 384 тонны. Россия заняла второе место - 345 тысяч тонн, Австралия замкнула тройку с результатом в 293,2 тысячи тонн.

китай

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, австралия