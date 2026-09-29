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Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4% - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4%
Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4%
Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4% - до 3,9 тысячи тонн, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании Kept. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:07+0300
2026-09-29T21:07+0300
мировая экономика
китай
австралия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4% - до 3,9 тысячи тонн, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании Kept. "По оценкам аналитиков, объем мировой добычи золота (без учета вторичной переработки) по итогам 2026 года составит 125,6 миллиона унций или 3,9 тысячи тонн (+ 2,4% год к году)", - сказано в сообщении. В прошлом году добыча золота выросла на 2% - до 3,815 тысячи тонн, что стало новым историческим рекордом, сообщал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). Согласно данным WGC, лидером по добыче драгметалла в прошлом году стал Китай с объемом в 384 тонны. Россия заняла второе место - 345 тысяч тонн, Австралия замкнула тройку с результатом в 293,2 тысячи тонн.
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мировая экономика, китай, австралия
Мировая экономика, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ
21:07 29.09.2026
 
Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4%

Kept: добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4%

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Добыча золота в мире по итогам 2026 года увеличится на 2,4% - до 3,9 тысячи тонн, сообщили РИА Новости в консалтинговой компании Kept.
"По оценкам аналитиков, объем мировой добычи золота (без учета вторичной переработки) по итогам 2026 года составит 125,6 миллиона унций или 3,9 тысячи тонн (+ 2,4% год к году)", - сказано в сообщении.
В прошлом году добыча золота выросла на 2% - до 3,815 тысячи тонн, что стало новым историческим рекордом, сообщал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Согласно данным WGC, лидером по добыче драгметалла в прошлом году стал Китай с объемом в 384 тонны. Россия заняла второе место - 345 тысяч тонн, Австралия замкнула тройку с результатом в 293,2 тысячи тонн.
 
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