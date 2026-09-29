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Додик заявил, что намерен обсудить с Путиным вопросы поставок газа

Додик заявил, что намерен обсудить с Путиным вопросы поставок газа - 29.09.2026, ПРАЙМ

Додик заявил, что намерен обсудить с Путиным вопросы поставок газа

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил РИА Новости, что намерен... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:57+0300

2026-09-29T14:57+0300

2026-09-29T14:57+0300

газ

россия

республика сербская

милорад додик

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил РИА Новости, что намерен обсудить с российским президентом Владимиром Путиным во вторник вопросы поставок газа и сотрудничество в ремонте вертолетных двигателей. "Мы будем также разговаривать о возможностях сотрудничества в оборонной промышленности (сотрудничество по вопросу ремонта двигателей вертолетов и самолетов - ред.) и поддержим нашу хозяйственную деятельность. Республика Сербская заинтересована в экспорте фруктов на территорию РФ и, конечно, неизбежный вопрос – разговор о газовом контракте", - сказал он в беседе с агентством. "Мы – малые потребители, но очень важно сохранить эти партнерские отношения с РФ, которые сделал возможными президент Путин, как символическое послание о том, какие преимущества дает сотрудничество с Россией", - подчеркнул Додик.

республика сербская

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газ, россия, республика сербская, милорад додик, владимир путин