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Додик подтвердил сохранение цены на газ для поставок в Сербию

Додик подтвердил сохранение цены на газ для поставок в Сербию - 29.09.2026, ПРАЙМ

Додик подтвердил сохранение цены на газ для поставок в Сербию

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил, что в ходе его встречи с... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T20:46+0300

2026-09-29T20:46+0300

2026-09-29T20:46+0300

газ

россия

республика сербская

москва

сербия

милорад додик

владимир путин

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БЕЛГРАД, 29 сен - ПРАЙМ. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил, что в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным было подтверждено сохранение нынешней цены на газ для поставок в РС БиГ. Президент России во вторник провел встречу с Додиком в Москве. "В Кремле с президентом России Владимиром Путиным подтвердили, что цена газа для Республики Сербской остается той же. Мы говорили и о расширении сотрудничества с авиационным заводом "Орал" из города Биелина. Российская сторона нам покажет определенные возможности для продолжения и расширения этого сотрудничества", - написал Додик в соцсети Х. Он отметил, что это была его 29-я встреча с Путиным. "Мы подтвердили сотрудничество на политическом, экономическом и всех других уровнях. Россия остается приверженной партнерству с РС без застоя и институциональных препятствий. Подтверждено сотрудничество и в газовом секторе, включая строительство новых электростанций", - отметил глава правящей в Республике Сербской партии. Республика Сербская БиГ получает газ из России через газотранспортную систему Сербии и потребляет около 50 миллионов кубометров газа в год.

республика сербская

москва

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газ, россия, республика сербская, москва, сербия, милорад додик, владимир путин