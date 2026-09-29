https://1prime.ru/20260929/dodik-873783243.html
Додик подтвердил сохранение цены на газ для поставок в Сербию
Додик подтвердил сохранение цены на газ для поставок в Сербию - 29.09.2026, ПРАЙМ
Додик подтвердил сохранение цены на газ для поставок в Сербию
Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил, что в ходе его встречи с... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T20:46+0300
2026-09-29T20:46+0300
2026-09-29T20:46+0300
газ
россия
республика сербская
москва
сербия
милорад додик
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873783243.jpg?1790704003
БЕЛГРАД, 29 сен - ПРАЙМ. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил, что в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным было подтверждено сохранение нынешней цены на газ для поставок в РС БиГ.
Президент России во вторник провел встречу с Додиком в Москве.
"В Кремле с президентом России Владимиром Путиным подтвердили, что цена газа для Республики Сербской остается той же. Мы говорили и о расширении сотрудничества с авиационным заводом "Орал" из города Биелина. Российская сторона нам покажет определенные возможности для продолжения и расширения этого сотрудничества", - написал Додик в соцсети Х.
Он отметил, что это была его 29-я встреча с Путиным.
"Мы подтвердили сотрудничество на политическом, экономическом и всех других уровнях. Россия остается приверженной партнерству с РС без застоя и институциональных препятствий. Подтверждено сотрудничество и в газовом секторе, включая строительство новых электростанций", - отметил глава правящей в Республике Сербской партии.
Республика Сербская БиГ получает газ из России через газотранспортную систему Сербии и потребляет около 50 миллионов кубометров газа в год.
республика сербская
москва
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, республика сербская, москва, сербия, милорад додик, владимир путин
Газ, РОССИЯ, Республика Сербская, МОСКВА, СЕРБИЯ, Милорад Додик, Владимир Путин
Додик подтвердил сохранение цены на газ для поставок в Сербию
Глава правящей партии Сербии Додик подтвердил сохранение цены на газ для РС БиГ
БЕЛГРАД, 29 сен - ПРАЙМ. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик сообщил, что в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным было подтверждено сохранение нынешней цены на газ для поставок в РС БиГ.
Президент России во вторник провел встречу с Додиком в Москве.
"В Кремле с президентом России Владимиром Путиным подтвердили, что цена газа для Республики Сербской остается той же. Мы говорили и о расширении сотрудничества с авиационным заводом "Орал" из города Биелина. Российская сторона нам покажет определенные возможности для продолжения и расширения этого сотрудничества", - написал Додик в соцсети Х.
Он отметил, что это была его 29-я встреча с Путиным.
"Мы подтвердили сотрудничество на политическом, экономическом и всех других уровнях. Россия остается приверженной партнерству с РС без застоя и институциональных препятствий. Подтверждено сотрудничество и в газовом секторе, включая строительство новых электростанций", - отметил глава правящей в Республике Сербской партии.
Республика Сербская БиГ получает газ из России через газотранспортную систему Сербии и потребляет около 50 миллионов кубометров газа в год.