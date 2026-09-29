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Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с весны 2002 года

Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с весны 2002 года - 29.09.2026, ПРАЙМ

Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня с весны 2002 года

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:33+0300

2026-09-29T19:33+0300

2026-09-29T19:33+0300

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сша

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня с весны 2002 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 19.10 мск росла до 5,287% с уровня прошлого закрытия в 5,245%. Максимально показатель составлял во вторник 5,295%, что является самым высоким значением со 2 апреля 2002 года, когда показатель составлял 5,342%.

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рынок, мировая экономика, сша