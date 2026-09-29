https://1prime.ru/20260929/dolja-873766416.html

Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла 41,5%

Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла 41,5% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла 41,5%

Доля полноприводных автомобилей на российском рынке за январь-август 2026 года достигла 41,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдения за... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:09+0300

2026-09-29T15:09+0300

2026-09-29T15:09+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873766416.jpg?1790683769

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Доля полноприводных автомобилей на российском рынке за январь-август 2026 года достигла 41,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдения за рынком, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Из 845 тысяч новых легковых автомобилей, проданных на российском рынке за 8 месяцев текущего года, 351 тысяча имеют привод на все четыре колеса. То есть доля полноприводных авто составила 41,5%. Это рекордное значение за всю историю", - написал он в своем Telegram-канале. Так, 20 лет назад доля полноприводных автомобилей в России не превышала 15% рынка, а 10 лет назад она составляла 25-30%. В 2021 году на долю таких легковых автомобилей приходилось порядка 35% рынка. Затем она практически последовательно росла: 2022 год - 37,3%, 2023 год - 39%, 2024 год - 38,5%, 2025 год - 39,5%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия