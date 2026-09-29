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Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла 41,5% - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла 41,5%
Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла 41,5% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла 41,5%
Доля полноприводных автомобилей на российском рынке за январь-август 2026 года достигла 41,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдения за... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:09+0300
2026-09-29T15:09+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Доля полноприводных автомобилей на российском рынке за январь-август 2026 года достигла 41,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдения за рынком, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Из 845 тысяч новых легковых автомобилей, проданных на российском рынке за 8 месяцев текущего года, 351 тысяча имеют привод на все четыре колеса. То есть доля полноприводных авто составила 41,5%. Это рекордное значение за всю историю", - написал он в своем Telegram-канале. Так, 20 лет назад доля полноприводных автомобилей в России не превышала 15% рынка, а 10 лет назад она составляла 25-30%. В 2021 году на долю таких легковых автомобилей приходилось порядка 35% рынка. Затем она практически последовательно росла: 2022 год - 37,3%, 2023 год - 39%, 2024 год - 38,5%, 2025 год - 39,5%.
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192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
15:09 29.09.2026
 
Доля полноприводных автомобилей на российском рынке достигла 41,5%

"Автостат": доля полноприводных автомобилей в России достигла 41,5% за восемь месяцев

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Доля полноприводных автомобилей на российском рынке за январь-август 2026 года достигла 41,5%, что является рекордным показателем за всю историю наблюдения за рынком, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Из 845 тысяч новых легковых автомобилей, проданных на российском рынке за 8 месяцев текущего года, 351 тысяча имеют привод на все четыре колеса. То есть доля полноприводных авто составила 41,5%. Это рекордное значение за всю историю", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, 20 лет назад доля полноприводных автомобилей в России не превышала 15% рынка, а 10 лет назад она составляла 25-30%. В 2021 году на долю таких легковых автомобилей приходилось порядка 35% рынка.
Затем она практически последовательно росла: 2022 год - 37,3%, 2023 год - 39%, 2024 год - 38,5%, 2025 год - 39,5%.
 
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