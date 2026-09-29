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Египет потерял около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала
Египет потерял около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала - 29.09.2026, ПРАЙМ
Египет потерял около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала
Египет за последние годы недополучил около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала из-за нестабильности в регионе и угроз судоходству, заявил... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:15+0300
2026-09-29T19:15+0300
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египет
суэцкий канал
каир
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Египет за последние годы недополучил около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала из-за нестабильности в регионе и угроз судоходству, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Египет потерял около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала за последние годы", - говорится в заявлении ас-Сиси на совещании с правительством, губернаторами, руководством вооруженных сил и полиции, опубликованном пресс-службой президента.
Он отметил необходимость сохранения свободы судоходства на международных морских маршрутах в соответствии с нормами международного права.
"Стратегическим выбором Египта остается мир", - подчеркнул ас-Сиси.
Он также подтвердил поддержку Каиром безопасности и стабильности государств Персидского залива.
Президент Египта отметил, что региональная нестабильность привела также к росту цен на нефть и основные товары, что отразилось на стоимости продукции на египетском рынке. Египет, по словам ас-Сиси, продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности в регионе и предотвращения возобновления боевых действий.
Проблемы с судоходством в регионе начались на фоне обострения палестино-израильского конфликта в конце 2023 года, а затем конфликта США и Израиля с Ираном. Из-за угрозы безопасности судоходства многие международные перевозчики перенаправили суда с маршрута через Красное море и Суэцкий канал в обход Африки. В результате Египет недосчитался значительной части доходов, которые он получает в виде сборов за прохождение судов через Суэцкий канал.
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египет, суэцкий канал, каир, абдель фаттах ас-сиси
ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, Каир, Абдель Фаттах ас-Сиси
Египет потерял около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала
Президент Египта ас-Сиси: страна потеряла около 20 миллиардов долларов от Суэцкого канала
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Египет за последние годы недополучил около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала из-за нестабильности в регионе и угроз судоходству, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Египет потерял около 20 миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала за последние годы", - говорится в заявлении ас-Сиси на совещании с правительством, губернаторами, руководством вооруженных сил и полиции, опубликованном пресс-службой президента.
Он отметил необходимость сохранения свободы судоходства на международных морских маршрутах в соответствии с нормами международного права.
"Стратегическим выбором Египта остается мир", - подчеркнул ас-Сиси.
Он также подтвердил поддержку Каиром безопасности и стабильности государств Персидского залива.
Президент Египта отметил, что региональная нестабильность привела также к росту цен на нефть и основные товары, что отразилось на стоимости продукции на египетском рынке. Египет, по словам ас-Сиси, продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности в регионе и предотвращения возобновления боевых действий.
Проблемы с судоходством в регионе начались на фоне обострения палестино-израильского конфликта в конце 2023 года, а затем конфликта США и Израиля с Ираном. Из-за угрозы безопасности судоходства многие международные перевозчики перенаправили суда с маршрута через Красное море и Суэцкий канал в обход Африки. В результате Египет недосчитался значительной части доходов, которые он получает в виде сборов за прохождение судов через Суэцкий канал.