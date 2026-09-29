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Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев
Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев - 29.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев
Россияне могут улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев, если будут в течение этого времени дисциплинированно вносить платежи по ссудам, рассказал РИА... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T03:38+0300
2026-09-29T03:38+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Россияне могут улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев, если будут в течение этого времени дисциплинированно вносить платежи по ссудам, рассказал РИА Новости исполнительный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Алексей Павлихин. "Хорошая новость в том, что сформировать положительную динамику платежей и зафиксировать ее в Бюро кредитных историй можно за три-шесть месяцев. Дисциплина - это самый важный фактор в формировании кредитного рейтинга, ее вес в оценке достигает около 35%", - рассказал он. По словам эксперта, даже даже если у россиянина есть небольшой POS-кредит, например на покупку техники в магазине, или кредитная карта с минимальным лимитом и он исправно по ним расплачивается – это поможет повысить кредитный рейтинг. "Если рейтинг низкий, надо постепенно копить баллы, и не пытаться сразу взять большой кредит", - заключил Павлихин.
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192
40
192
40
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
03:38 29.09.2026
 
Эксперт рассказал, как улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев

Эксперт Павлихин: россияне могут улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Россияне могут улучшить кредитную историю за три-шесть месяцев, если будут в течение этого времени дисциплинированно вносить платежи по ссудам, рассказал РИА Новости исполнительный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Алексей Павлихин.
"Хорошая новость в том, что сформировать положительную динамику платежей и зафиксировать ее в Бюро кредитных историй можно за три-шесть месяцев. Дисциплина - это самый важный фактор в формировании кредитного рейтинга, ее вес в оценке достигает около 35%", - рассказал он.
По словам эксперта, даже даже если у россиянина есть небольшой POS-кредит, например на покупку техники в магазине, или кредитная карта с минимальным лимитом и он исправно по ним расплачивается – это поможет повысить кредитный рейтинг.
"Если рейтинг низкий, надо постепенно копить баллы, и не пытаться сразу взять большой кредит", - заключил Павлихин.
 
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