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Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"

Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России" - 29.09.2026, ПРАЙМ

Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России", следует из постановления ЦИК России. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:54+0300

2026-09-29T12:54+0300

2026-09-29T12:54+0300

россия

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цик

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России", следует из постановления ЦИК России. Члены Центризбиркома России во вторник на заседании приняли постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы девятого созыва зарегистрированным кандидатам из федерального списка "Единой России". Согласно приложению к постановлению, мандат Трутнева стал вакантными в связи с его отказом. Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября.

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россия, общество , юрий трутнев, единая россия, госдума, цик