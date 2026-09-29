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Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"
Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России" - 29.09.2026, ПРАЙМ
Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России", следует из постановления ЦИК России. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:54+0300
2026-09-29T12:54+0300
2026-09-29T12:54+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России", следует из постановления ЦИК России. Члены Центризбиркома России во вторник на заседании приняли постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы девятого созыва зарегистрированным кандидатам из федерального списка "Единой России". Согласно приложению к постановлению, мандат Трутнева стал вакантными в связи с его отказом. Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября.
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РОССИЯ, Общество , Юрий Трутнев, Единая Россия, Госдума, ЦИК
Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"
Полпред президента РФ в ДФО Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"