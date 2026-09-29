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Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России" - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"
Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России" - 29.09.2026, ПРАЙМ
Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России", следует из постановления ЦИК России. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:54+0300
2026-09-29T12:54+0300
россия
общество
юрий трутнев
единая россия
госдума
цик
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России", следует из постановления ЦИК России. Члены Центризбиркома России во вторник на заседании приняли постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы девятого созыва зарегистрированным кандидатам из федерального списка "Единой России". Согласно приложению к постановлению, мандат Трутнева стал вакантными в связи с его отказом. Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября.
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россия, общество , юрий трутнев, единая россия, госдума, цик
РОССИЯ, Общество , Юрий Трутнев, Единая Россия, Госдума, ЦИК
12:54 29.09.2026
 
Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"

Полпред президента РФ в ДФО Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России"

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отказался от депутатского мандата "Единой России", следует из постановления ЦИК России.
Члены Центризбиркома России во вторник на заседании приняли постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы девятого созыва зарегистрированным кандидатам из федерального списка "Единой России".
Согласно приложению к постановлению, мандат Трутнева стал вакантными в связи с его отказом.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября.
 
РОССИЯОбществоЮрий ТрутневЕдиная РоссияГосдумаЦИК
 
 
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