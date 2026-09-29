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Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже
Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже - 29.09.2026, ПРАЙМ
Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник в своей резиденции совещание, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги и меры в связи с... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:58+0300
2026-09-29T13:02+0300
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
мехмет шимшек
стамбульская фондовая биржа
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АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник в своей резиденции совещание, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги и меры в связи с расследованием кризиса на фондовой бирже, сообщил РИА Новости источник в администрации президента. Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи индекс BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. "На совещании будет обсуждена дорожная карта расследования фондов и меры, которые необходимо принять в связи с текущей ситуацией", — сообщил собеседник агентства. В совещании, как ожидается, примут участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Также ожидается участие руководителей и представителей Управления по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK), Совета по рынкам капитала (SPK), Центрального банка Турции (TCMB), Фонда страхования сбережений и депозитов (TMSF) и Стамбульской фондовой биржи Borsa İstanbul. К совещанию также планируется привлечь других представителей экономического блока правительства и соответствующих государственных учреждений. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов. По данным СМИ, на текущий момент число арестованных в рамках расследования операций на турецком фондовом рынке достигло 56.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, стамбульская фондовая биржа
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, Стамбульская фондовая биржа
12:58 29.09.2026 (обновлено: 13:02 29.09.2026)
 
Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже

Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже

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АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник в своей резиденции совещание, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги и меры в связи с расследованием кризиса на фондовой бирже, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи индекс BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.
"На совещании будет обсуждена дорожная карта расследования фондов и меры, которые необходимо принять в связи с текущей ситуацией", — сообщил собеседник агентства.
В совещании, как ожидается, примут участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
Также ожидается участие руководителей и представителей Управления по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK), Совета по рынкам капитала (SPK), Центрального банка Турции (TCMB), Фонда страхования сбережений и депозитов (TMSF) и Стамбульской фондовой биржи Borsa İstanbul.
К совещанию также планируется привлечь других представителей экономического блока правительства и соответствующих государственных учреждений.
По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов. По данным СМИ, на текущий момент число арестованных в рамках расследования операций на турецком фондовом рынке достигло 56.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганМехмет ШимшекСтамбульская фондовая биржа
 
 
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