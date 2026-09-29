https://1prime.ru/20260929/erdogan-873758875.html
Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже
Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже - 29.09.2026, ПРАЙМ
Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник в своей резиденции совещание, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги и меры в связи с... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:58+0300
2026-09-29T12:58+0300
2026-09-29T13:02+0300
мировая экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
мехмет шимшек
стамбульская фондовая биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873758875.jpg?1790676154
АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник в своей резиденции совещание, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги и меры в связи с расследованием кризиса на фондовой бирже, сообщил РИА Новости источник в администрации президента. Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи индекс BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. "На совещании будет обсуждена дорожная карта расследования фондов и меры, которые необходимо принять в связи с текущей ситуацией", — сообщил собеседник агентства. В совещании, как ожидается, примут участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Также ожидается участие руководителей и представителей Управления по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK), Совета по рынкам капитала (SPK), Центрального банка Турции (TCMB), Фонда страхования сбережений и депозитов (TMSF) и Стамбульской фондовой биржи Borsa İstanbul. К совещанию также планируется привлечь других представителей экономического блока правительства и соответствующих государственных учреждений. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов. По данным СМИ, на текущий момент число арестованных в рамках расследования операций на турецком фондовом рынке достигло 56.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, стамбульская фондовая биржа
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, Стамбульская фондовая биржа
Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже
Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже
АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник в своей резиденции совещание, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги и меры в связи с расследованием кризиса на фондовой бирже, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи индекс BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.
"На совещании будет обсуждена дорожная карта расследования фондов и меры, которые необходимо принять в связи с текущей ситуацией", — сообщил собеседник агентства.
В совещании, как ожидается, примут участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
Также ожидается участие руководителей и представителей Управления по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK), Совета по рынкам капитала (SPK), Центрального банка Турции (TCMB), Фонда страхования сбережений и депозитов (TMSF) и Стамбульской фондовой биржи Borsa İstanbul.
К совещанию также планируется привлечь других представителей экономического блока правительства и соответствующих государственных учреждений.
По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов. По данным СМИ, на текущий момент число арестованных в рамках расследования операций на турецком фондовом рынке достигло 56.