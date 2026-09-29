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Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже

Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже - 29.09.2026, ПРАЙМ

Эрдоган проведет совещание по расследованию кризиса на фондовой бирже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник в своей резиденции совещание, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги и меры в связи с... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:58+0300

2026-09-29T12:58+0300

2026-09-29T13:02+0300

мировая экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

мехмет шимшек

стамбульская фондовая биржа

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АНКАРА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет во вторник в своей резиденции совещание, на котором планируется обсудить дальнейшие шаги и меры в связи с расследованием кризиса на фондовой бирже, сообщил РИА Новости источник в администрации президента. Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи индекс BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. "На совещании будет обсуждена дорожная карта расследования фондов и меры, которые необходимо принять в связи с текущей ситуацией", — сообщил собеседник агентства. В совещании, как ожидается, примут участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. Также ожидается участие руководителей и представителей Управления по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK), Совета по рынкам капитала (SPK), Центрального банка Турции (TCMB), Фонда страхования сбережений и депозитов (TMSF) и Стамбульской фондовой биржи Borsa İstanbul. К совещанию также планируется привлечь других представителей экономического блока правительства и соответствующих государственных учреждений. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов. По данным СМИ, на текущий момент число арестованных в рамках расследования операций на турецком фондовом рынке достигло 56.

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мировая экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, стамбульская фондовая биржа