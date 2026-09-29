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Эрдоган объявил о создании госкомиссии для расследования обвала на бирже

Эрдоган объявил о создании госкомиссии для расследования обвала на бирже - 29.09.2026, ПРАЙМ

Эрдоган объявил о создании госкомиссии для расследования обвала на бирже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о создании государственного контрольного совета для расследования обвала на фондовой бирже, также турецкий лидер... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:27+0300

2026-09-29T19:27+0300

2026-09-29T19:27+0300

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АНКАРА, 29 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о создании государственного контрольного совета для расследования обвала на фондовой бирже, также турецкий лидер предупредил однопартийцев, что не потерпит посягательство на государственное имущество. Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. "Власти Турции приняли важные решения на заседании кабинета министров, состоявшемся накануне, а также на расширенном совещании, проведенном сегодня. ... Мы четко определили шаги, которые предстоит предпринять, и сформировали нашу дорожную карту, будет создан контрольный совет под председательством вице-президента", - подчеркнул турецкий лидер, выступая во вторник перед однопартийцами. "Мы не проявляем и не можем проявлять терпимость к тем, кто протягивает руку к государственному имуществу и имуществу народа", - добавил Эрдоган. Он также заявил, что партия не будет допускать несправедливого отношения к людям, которые внесли вклад в ее деятельность и поддерживали политическое движение. При этом президент Турции подчеркнул, что партийная принадлежность не может служить основанием для снисходительного отношения к нарушениям, связанным с государственным или общественным имуществом. "Никто не может запятнать чистоту нашей партии. Но с теми, кто посягает на государственное имущество и имущество народа, у нас нет и не может быть никаких дел", - заявил Эрдоган. Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Новая группа арестов стала очередным этапом масштабного расследования, которое в последние недели привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.

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