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Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов
Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов - 29.09.2026, ПРАЙМ
Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов и обеспечить защиту законных прав инвесторов, а также... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:13+0300
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АНКАРА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов и обеспечить защиту законных прав инвесторов, а также распорядился начать государственную проверку операций на рынке капитала, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Во вторник под председательством президента Турции состоялось совещание по ситуации на фондовой бирже страны. В совещании приняли участие представители экономического блока правительства и руководители соответствующих государственных учреждений. На встрече были рассмотрены последние события на рынке капитала, а также меры, которые уже принимаются и планируются для стабилизации ситуации.
"Основными приоритетами властей являются тщательное продолжение работы по ликвидации фондов, защита прав инвесторов в рамках правил рынка капитала и осуществление выплат справедливым, надлежащим образом и в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении канцелярии по итогам совещания.
Для общей координации процесса ликвидации фондов создан специальный Совет по координации фондов во главе с вице-президентом Турции. Его задачей станет ускорение ликвидационных процедур с учетом законных прав инвесторов и общественных интересов.
По поручению Эрдогана Государственный совет по аудиту (DDK) начал проверку и надзор за операциями инвестиционных фондов на рынке капитала, совершенными в последнее время.
Отдельно на совещании была представлена информация о процессе передачи компаний Katılımevim и Birevim Tasarruf Finansman, а также банка İktisat Katılım Bankası в Türkiye Emlak Katılım Bankası.
Совет по рынкам капитала Турции (SPK) представил дорожную карту выплат инвесторам ликвидируемых фондов. Выплаты будут осуществляться с учетом состояния активов и ликвидности соответствующих фондов после завершения сверки данных о правах инвесторов.
Власти также заявили о намерении принять дополнительные административные и правовые меры для усиления работы рынка капитала и механизмов контроля, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.
Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Новая группа арестов стала очередным этапом масштабного расследования, которое в последние недели привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний.
По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.
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финансы, банки, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, bist 100
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, BIST 100
Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов
Президент Турции Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов
АНКАРА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов и обеспечить защиту законных прав инвесторов, а также распорядился начать государственную проверку операций на рынке капитала, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Во вторник под председательством президента Турции состоялось совещание по ситуации на фондовой бирже страны. В совещании приняли участие представители экономического блока правительства и руководители соответствующих государственных учреждений. На встрече были рассмотрены последние события на рынке капитала, а также меры, которые уже принимаются и планируются для стабилизации ситуации.
"Основными приоритетами властей являются тщательное продолжение работы по ликвидации фондов, защита прав инвесторов в рамках правил рынка капитала и осуществление выплат справедливым, надлежащим образом и в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении канцелярии по итогам совещания.
Для общей координации процесса ликвидации фондов создан специальный Совет по координации фондов во главе с вице-президентом Турции. Его задачей станет ускорение ликвидационных процедур с учетом законных прав инвесторов и общественных интересов.
По поручению Эрдогана Государственный совет по аудиту (DDK) начал проверку и надзор за операциями инвестиционных фондов на рынке капитала, совершенными в последнее время.
Отдельно на совещании была представлена информация о процессе передачи компаний Katılımevim и Birevim Tasarruf Finansman, а также банка İktisat Katılım Bankası в Türkiye Emlak Katılım Bankası.
Совет по рынкам капитала Турции (SPK) представил дорожную карту выплат инвесторам ликвидируемых фондов. Выплаты будут осуществляться с учетом состояния активов и ликвидности соответствующих фондов после завершения сверки данных о правах инвесторов.
Власти также заявили о намерении принять дополнительные административные и правовые меры для усиления работы рынка капитала и механизмов контроля, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.
Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Новая группа арестов стала очередным этапом масштабного расследования, которое в последние недели привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний.
По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.