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Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов

Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов - 29.09.2026, ПРАЙМ

Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов и обеспечить защиту законных прав инвесторов, а также... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T21:13+0300

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АНКАРА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ускорить ликвидацию проблемных инвестиционных фондов и обеспечить защиту законных прав инвесторов, а также распорядился начать государственную проверку операций на рынке капитала, сообщили в канцелярии турецкого лидера. Во вторник под председательством президента Турции состоялось совещание по ситуации на фондовой бирже страны. В совещании приняли участие представители экономического блока правительства и руководители соответствующих государственных учреждений. На встрече были рассмотрены последние события на рынке капитала, а также меры, которые уже принимаются и планируются для стабилизации ситуации. "Основными приоритетами властей являются тщательное продолжение работы по ликвидации фондов, защита прав инвесторов в рамках правил рынка капитала и осуществление выплат справедливым, надлежащим образом и в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении канцелярии по итогам совещания. Для общей координации процесса ликвидации фондов создан специальный Совет по координации фондов во главе с вице-президентом Турции. Его задачей станет ускорение ликвидационных процедур с учетом законных прав инвесторов и общественных интересов. По поручению Эрдогана Государственный совет по аудиту (DDK) начал проверку и надзор за операциями инвестиционных фондов на рынке капитала, совершенными в последнее время. Отдельно на совещании была представлена информация о процессе передачи компаний Katılımevim и Birevim Tasarruf Finansman, а также банка İktisat Katılım Bankası в Türkiye Emlak Katılım Bankası. Совет по рынкам капитала Турции (SPK) представил дорожную карту выплат инвесторам ликвидируемых фондов. Выплаты будут осуществляться с учетом состояния активов и ликвидности соответствующих фондов после завершения сверки данных о правах инвесторов. Власти также заявили о намерении принять дополнительные административные и правовые меры для усиления работы рынка капитала и механизмов контроля, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. Ранее в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта прошлого года. Поводом стали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых была сосредоточена в низколиквидных акциях. При массовом выводе средств управляющим пришлось продавать более ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок. Прокуратура Стамбула проводит расследование в связи с операциями на рынке капитала. Новая группа арестов стала очередным этапом масштабного расследования, которое в последние недели привело к задержаниям и арестам ряда руководителей инвестиционных и управляющих компаний. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. В этих фондах насчитывалось около 456 тысяч уникальных инвесторов, а совокупный объем активов приближался к 18 миллиардам долларов.

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