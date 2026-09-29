Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/estonija-873773779.html
В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР
В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР
Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста предложила правительству не брать под охрану государства исторические здания, если на них присутствует советская... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:55+0300
2026-09-29T16:59+0300
недвижимость
общество
эстония
латвия
литва
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873773779.jpg?1790690382
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста предложила правительству не брать под охрану государства исторические здания, если на них присутствует советская символика, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста предложила правительству внести поправки в закон об охране памятников старины, чтобы здания, построенные с 16 июня 1940 года по 20 августа 1991 года и имеющие оккупационную символику, не брались под государственную охрану, а по желанию собственника такие здания можно было бы лишать статуса охраняемых государством объектов", - говорится в сообщении. Свое предложение министр обосновала тем, что имеющие культурную ценность объекты должны представлять "наиболее ценную часть культурного наследия Эстонии", а здания, возведенные в советский период, не относятся к этой категории. По словам Пакосты, если памятник не соответствует условиям государственной охраны и совет по охране памятников старины дает соответствующее заключение, то или иное здание по распоряжению министра можно лишать статуса охраняемого. "После этого у собственника здания была бы возможность самостоятельно решать его дальнейшую судьбу, например, удалить или закрыть оккупационную символику", - приводит ERR слова министра. Правительство Эстонии уже пыталось внести изменения в ряд законов и кодексов, касающихся недвижимости. Целью этих изменений была установка правил по удалению советской символики из общественного пространства. Осенью 2022 года подобный законопроект был инициирован и одобрен эстонским парламентом, однако так и не вступил в силу. Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией, а также стереть память о Великой Отечественной войне.
эстония
латвия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, общество , эстония, латвия, литва, мария захарова, мид
Недвижимость, Общество , ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, Мария Захарова, МИД
16:55 29.09.2026 (обновлено: 16:59 29.09.2026)
 
В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР

Глава Минюста Эстонии предложила не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста предложила правительству не брать под охрану государства исторические здания, если на них присутствует советская символика, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста предложила правительству внести поправки в закон об охране памятников старины, чтобы здания, построенные с 16 июня 1940 года по 20 августа 1991 года и имеющие оккупационную символику, не брались под государственную охрану, а по желанию собственника такие здания можно было бы лишать статуса охраняемых государством объектов", - говорится в сообщении.
Свое предложение министр обосновала тем, что имеющие культурную ценность объекты должны представлять "наиболее ценную часть культурного наследия Эстонии", а здания, возведенные в советский период, не относятся к этой категории.
По словам Пакосты, если памятник не соответствует условиям государственной охраны и совет по охране памятников старины дает соответствующее заключение, то или иное здание по распоряжению министра можно лишать статуса охраняемого. "После этого у собственника здания была бы возможность самостоятельно решать его дальнейшую судьбу, например, удалить или закрыть оккупационную символику", - приводит ERR слова министра.
Правительство Эстонии уже пыталось внести изменения в ряд законов и кодексов, касающихся недвижимости. Целью этих изменений была установка правил по удалению советской символики из общественного пространства. Осенью 2022 года подобный законопроект был инициирован и одобрен эстонским парламентом, однако так и не вступил в силу.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией, а также стереть память о Великой Отечественной войне.
 
НедвижимостьОбществоЭСТОНИЯЛАТВИЯЛИТВАМария ЗахароваМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала