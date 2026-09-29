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В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР
В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР
Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста предложила правительству не брать под охрану государства исторические здания, если на них присутствует советская... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T16:55+0300
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МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста предложила правительству не брать под охрану государства исторические здания, если на них присутствует советская символика, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста предложила правительству внести поправки в закон об охране памятников старины, чтобы здания, построенные с 16 июня 1940 года по 20 августа 1991 года и имеющие оккупационную символику, не брались под государственную охрану, а по желанию собственника такие здания можно было бы лишать статуса охраняемых государством объектов", - говорится в сообщении. Свое предложение министр обосновала тем, что имеющие культурную ценность объекты должны представлять "наиболее ценную часть культурного наследия Эстонии", а здания, возведенные в советский период, не относятся к этой категории. По словам Пакосты, если памятник не соответствует условиям государственной охраны и совет по охране памятников старины дает соответствующее заключение, то или иное здание по распоряжению министра можно лишать статуса охраняемого. "После этого у собственника здания была бы возможность самостоятельно решать его дальнейшую судьбу, например, удалить или закрыть оккупационную символику", - приводит ERR слова министра. Правительство Эстонии уже пыталось внести изменения в ряд законов и кодексов, касающихся недвижимости. Целью этих изменений была установка правил по удалению советской символики из общественного пространства. Осенью 2022 года подобный законопроект был инициирован и одобрен эстонским парламентом, однако так и не вступил в силу. Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией, а также стереть память о Великой Отечественной войне.
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недвижимость, общество , эстония, латвия, литва, мария захарова, мид
Недвижимость, Общество , ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, Мария Захарова, МИД
В Эстонии предложили не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР
Глава Минюста Эстонии предложила не давать статус охраняемых зданиям с символикой СССР
МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста предложила правительству не брать под охрану государства исторические здания, если на них присутствует советская символика, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста предложила правительству внести поправки в закон об охране памятников старины, чтобы здания, построенные с 16 июня 1940 года по 20 августа 1991 года и имеющие оккупационную символику, не брались под государственную охрану, а по желанию собственника такие здания можно было бы лишать статуса охраняемых государством объектов", - говорится в сообщении.
Свое предложение министр обосновала тем, что имеющие культурную ценность объекты должны представлять "наиболее ценную часть культурного наследия Эстонии", а здания, возведенные в советский период, не относятся к этой категории.
По словам Пакосты, если памятник не соответствует условиям государственной охраны и совет по охране памятников старины дает соответствующее заключение, то или иное здание по распоряжению министра можно лишать статуса охраняемого. "После этого у собственника здания была бы возможность самостоятельно решать его дальнейшую судьбу, например, удалить или закрыть оккупационную символику", - приводит ERR слова министра.
Правительство Эстонии уже пыталось внести изменения в ряд законов и кодексов, касающихся недвижимости. Целью этих изменений была установка правил по удалению советской символики из общественного пространства. Осенью 2022 года подобный законопроект был инициирован и одобрен эстонским парламентом, однако так и не вступил в силу.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией, а также стереть память о Великой Отечественной войне.