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Евро по отношению к доллару опустился до минимума с мая 2025 года

Евро по отношению к доллару опустился до минимума с мая 2025 года - 29.09.2026, ПРАЙМ

Евро по отношению к доллару опустился до минимума с мая 2025 года

Курс евро по отношению к доллару снижается во вторник вечером, показатель достиг минимума с мая прошлого года, следует из данных торгов. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T20:31+0300

2026-09-29T20:31+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается во вторник вечером, показатель достиг минимума с мая прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск курс евро к доллару опускался до 1,1317 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1371 доллара за евро. Ранее значение опускалось до 1,1311 доллара, что является минимумом с 29 мая 2025 года. Курс доллара к иене рос до 157,45 иены со 157,39 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,37% - до 101,57 пункта. Европейская валюта по итогам двух предыдущих недель подешевела почти на 2% к доллару, на этой неделе курс евро продолжает снижаться. Во вторник инвесторы оценивали американскую макростатистику. Так, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в августе снизилось до 7,079 миллиона с пересмотренного показателя июля в 7,335 миллиона. Аналитики ждали показатель на уровне 7,23 миллиона. Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в сентябре опустился до 81,9 пункта с пересмотренного показателя августа в 88,6 пункта, в то время как прогноз составлял 89,2 пункта.

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рынок, сша, conference board