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Евростат назвал страны с самым большим количеством пищевых отходов

Евростат назвал страны с самым большим количеством пищевых отходов - 29.09.2026, ПРАЙМ

Евростат назвал страны с самым большим количеством пищевых отходов

Среди жителей Европейского союза больше всех пищевых отходов приходится на жителей Португалии и Италии - более 100 килограммов на душу населения, следует из... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:29+0300

2026-09-29T14:29+0300

2026-09-29T14:29+0300

общество

мировая экономика

литва

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Среди жителей Европейского союза больше всех пищевых отходов приходится на жителей Португалии и Италии - более 100 килограммов на душу населения, следует из данных Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным статведомства, по итогам 2024 года в домохозяйствах ЕС на одного жителя приходилось в среднем 69 килограмм пищевых отходов. Больше всего мусорили итальянцы и португальцы - 105 и 103 килограмма соответственно. По 87 килограммов пищевых отходов производили в домохозяйствах Дании и Греции, по 86 килограммов - Латвии и Мальты, 81 килограмм - в Люксембурге. Меньше всего отходов производили домохозяйства Испании (24 килограмма на человека), Словении (35 кг), Литвы (37 кг), Ирландии (41 кг) и Эстонии (48 кг). Что касается пищевых отходов, образованных в ресторанах и общепите, то здесь на одного человека в ЕС пришлось 15 килограммов. Больше всего - на Мальте (36 кг), Кипре и в Ирландии (по 34 кг), меньше всего - в Литве, Венгрии (по 2 кг) и Словакии (3 кг). При этом на более ранних этапах цепочки поставок продовольствия в ЕС, которые предшествуют попаданию продуктов в домохозяйства, в том числе на этапах производства и розничной продажи, образовывалось 35 килограммов отходов на человека. "В 2024 году в ЕС на душу населения приходилось около 129 килограммов пищевых отходов. В общей сложности в ЕС было образовано 57,9 миллиона тонн пищевых отходов (включая как съедобные, так и несъедобные части), что свидетельствует о незначительном росте на 0,7% по сравнению с 2023 годом (57,5 миллиона тонн)", - отметили в Евростате. В целом по ЕС с момента производства продуктов питания до того, как они попадают в домохозяйства, больше всего пищевых отходов за год произвели на Кипре - 295 килограммов мусора на человека, в Дании - 261 кг, Греции - 208 кг, Португалии - 161 кг, а также во Франции - 145 кг. Меньше всех мусорили в Испании (54 кг отходов на человека), Литве (68 кг), Словакии (72 кг), Словении (79 кг) и Венгрии (87 кг).

литва

дания

греция

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общество , мировая экономика, литва, дания, греция, ес, евростат