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ФАС предписала РЭК Кузбасса исключить из тарифов шесть миллиардов рублей

ФАС предписала РЭК Кузбасса исключить из тарифов шесть миллиардов рублей - 29.09.2026, ПРАЙМ

ФАС предписала РЭК Кузбасса исключить из тарифов шесть миллиардов рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала Региональной энергетической комиссии (РЭК) Кузбасса исключить из тарифов на услуги передачи... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:46+0300

2026-09-29T15:46+0300

2026-09-29T15:55+0300

кузбасс

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала Региональной энергетической комиссии (РЭК) Кузбасса исключить из тарифов на услуги передачи электроэнергии 6 миллиардов рублей, сообщило ведомство. ФАС сообщает, что провела внеплановую проверку РЭК на предмет законности установления тарифов на услуги передачи электроэнергии на текущий год. "ФАС предписала регулятору Кузбасса исключить из тарифов 6 миллиардов рублей. Средства будут исключены поэтапно с 1 октября 2026 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки служба выявила ряд нарушений. Так, РЭК включила в тарифы расходы на аренду и содержание электросетевых объектов, которые находились в муниципальной собственности и должны были быть переданы сетевой организации в безвозмездное пользование. Кроме того, при корректировке необходимой валовой выручки регулятор произвольно распределял средства между сетевыми организациями Кузбасса. При этом у одной из них необоснованно изымались затраты, чтобы создать возможность учета средств для остальных организаций. Также РЭК учитывал подконтрольные расходы в составе неподконтрольных, чтобы формально соблюсти ограничение размера затрат на обслуживание одной условной единицы. Помимо этого, амортизационные отчисления учитывались без направления средств на инвестиционную программу. "Проверки проведены по требованию Генпрокуратуры России. По их результатам ФАС России выдала органу регулирования 12 предписаний", - добавляется в сообщении.

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