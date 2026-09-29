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Эксперт раскрыла, как первый взнос влияет на платеж по ипотеке под 18,7%

Эксперт раскрыла, как первый взнос влияет на платеж по ипотеке под 18,7% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт раскрыла, как первый взнос влияет на платеж по ипотеке под 18,7%

При высокой ипотечной ставке увеличение первоначального взноса даже на 10% заметно снижает ежемесячную нагрузку на бюджет. Как объяснила агентству "Прайм"... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T03:03+0300

2026-09-29T03:03+0300

2026-09-29T03:03+0300

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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. При высокой ипотечной ставке увеличение первоначального взноса даже на 10% заметно снижает ежемесячную нагрузку на бюджет. Как объяснила агентству "Прайм" директор по продажам ГК "Развитие" Елена Фирсова, чем больше покупатель платит сразу, тем меньше берет в долг и тем ниже его будущие выплаты.Расчеты показывают: для квартиры стоимостью 5 миллионов рублей при сроке кредита 20 лет и ставке 18,7% годовых взнос в 1 миллион рублей (20%) дает платеж около 64 тысячи рублей в месяц. Если увеличить первый взнос до 1,5 миллионов рублей (30%), выплаты снижаются до 56 тысяч."Для жилья за 10 млн рублей первый взнос в 2 миллиона рублей (20%) предполагает ежемесячный платеж около 128 тысяч рублей. При взносе в 3 миллиона рублей (30%) он составит почти 112 тысяч рублей. Разница в 8–16 тысяч рублей в месяц за годы погашения кредита складывается в значительную сумму", - говорит Фирсова.Компенсировать более высокий первый взнос помогают льготные программы. Молодым семьям доступна социальная выплата на улучшение жилищных условий: не менее 30% расчетной стоимости квартиры для покупателей без детей и не менее 35% — для пар с одним ребенком и более.Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут оформить ипотеку по ставке до 6% годовых, а для заемщиков с детьми действует семейная ипотека на льготных условиях. Многодетные родители при рождении третьего или последующего ребенка могут получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение кредита, а в отдельных регионах Дальнего Востока — до 1 миллиона рублей.Еще один инструмент — налоговый вычет. В 2026 году он рассчитывается с расходов на покупку жилья в пределах 2 миллионов рублей и с уплаченных ипотечных процентов — в пределах 3 миллионов рублей. С учетом прогрессивной шкалы НДФЛ потенциальный возврат может составить до 440 тысяч рублей за покупку и до 660 тысяч рублей за проценты — суммарно до 1,1 миллиона рублей."Эти меры направлены в первую очередь на поддержку молодых семей, которым нужна помощь в покупке первой квартиры или расширении жилплощади. Однако важно сохранять финансовый резерв и не направлять на первоначальный взнос все имеющиеся средства", — советует эксперт.

https://1prime.ru/20260924/eksperty-873662276.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, недвижимость, банки, ипотека