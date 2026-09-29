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Казахстанский фонд сократил свою долю в "Самолете" до 5%

Казахстанский фонд сократил свою долю в "Самолете" до 5% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Казахстанский фонд сократил свою долю в "Самолете" до 5%

Казахстанский фонд под управлением Fonte Capital Ltd, который ранее приобрел у наследников сооснователя девелоперской группы "Самолет" Михаила Кенина около 18%... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:30+0300

2026-09-29T18:30+0300

2026-09-29T18:34+0300

бизнес

финансы

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Казахстанский фонд под управлением Fonte Capital Ltd, который ранее приобрел у наследников сооснователя девелоперской группы "Самолет" Михаила Кенина около 18% в компании, сократил свою долю в ней до 5%, говорится в сообщении компании. Фонд с 14 по 16 сентября сократил свою долю сначала до 15%, потом до 10% и затем уже примерно до 5%. Как отметил старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Артем Перминов, сокращение доли Fonte Inceptia ожидаемо. "Данный фонд, исходя из его публичной стратегии, изначально не выглядел как долгосрочный инвестор для группы "Самолет", - сказал он РИА Недвижимость. Как предположил член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев, казахстанский фонд покупал акции в надежде заработать на росте акций, но его не произошло, поэтому они решили выйти из актива. Фонд "Горизонт" был создан в 2026 году наследниками умершего в августе прошлого года совладельца девелоперской группы "Самолет" Кенина. Как сообщала компания, фонд получил право распоряжаться 27,66% "Самолета". "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, "бкс мир инвестиций"