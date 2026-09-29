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Казахстанский фонд сократил свою долю в "Самолете" до 5%
Казахстанский фонд сократил свою долю в "Самолете" до 5% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Казахстанский фонд сократил свою долю в "Самолете" до 5%
Казахстанский фонд под управлением Fonte Capital Ltd, который ранее приобрел у наследников сооснователя девелоперской группы "Самолет" Михаила Кенина около 18%... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:30+0300
2026-09-29T18:30+0300
2026-09-29T18:34+0300
бизнес
финансы
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Казахстанский фонд под управлением Fonte Capital Ltd, который ранее приобрел у наследников сооснователя девелоперской группы "Самолет" Михаила Кенина около 18% в компании, сократил свою долю в ней до 5%, говорится в сообщении компании. Фонд с 14 по 16 сентября сократил свою долю сначала до 15%, потом до 10% и затем уже примерно до 5%. Как отметил старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Артем Перминов, сокращение доли Fonte Inceptia ожидаемо. "Данный фонд, исходя из его публичной стратегии, изначально не выглядел как долгосрочный инвестор для группы "Самолет", - сказал он РИА Недвижимость. Как предположил член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев, казахстанский фонд покупал акции в надежде заработать на росте акций, но его не произошло, поэтому они решили выйти из актива. Фонд "Горизонт" был создан в 2026 году наследниками умершего в августе прошлого года совладельца девелоперской группы "Самолет" Кенина. Как сообщала компания, фонд получил право распоряжаться 27,66% "Самолета". "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
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бизнес, финансы, "бкс мир инвестиций"
Бизнес, Финансы, "БКС Мир инвестиций"
Казахстанский фонд сократил свою долю в "Самолете" до 5%
Казахстанский фонд под управлением Fonte Capital Ltd сократил долю в "Самолете" до 5%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Казахстанский фонд под управлением Fonte Capital Ltd, который ранее приобрел у наследников сооснователя девелоперской группы "Самолет" Михаила Кенина около 18% в компании, сократил свою долю в ней до 5%, говорится в сообщении компании.
Фонд с 14 по 16 сентября сократил свою долю сначала до 15%, потом до 10% и затем уже примерно до 5%.
Как отметил старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Артем Перминов, сокращение доли Fonte Inceptia ожидаемо.
"Данный фонд, исходя из его публичной стратегии, изначально не выглядел как долгосрочный инвестор для группы "Самолет", - сказал он РИА Недвижимость.
Как предположил член совета директоров инвестплатформы SimpleEstate Артем Цогоев, казахстанский фонд покупал акции в надежде заработать на росте акций, но его не произошло, поэтому они решили выйти из актива.
Фонд "Горизонт" был создан в 2026 году наследниками умершего в августе прошлого года совладельца девелоперской группы "Самолет" Кенина. Как сообщала компания, фонд получил право распоряжаться 27,66% "Самолета".
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.