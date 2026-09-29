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Во Франции проходит манифестация работников госсектора

Во Франции проходит манифестация работников госсектора - 29.09.2026, ПРАЙМ

Во Франции проходит манифестация работников госсектора

Несколько тысяч человек принимают участие в манифестации работников государственного сектора в Париже с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда,... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:20+0300

2026-09-29T18:20+0300

2026-09-29T18:20+0300

мировая экономика

париж

франция

италия

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ПАРИЖ, 29 сен – ПРАЙМ. Несколько тысяч человек принимают участие в манифестации работников государственного сектора в Париже с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда, передает корреспондент РИА Новости. Общенациональная манифестация работников государственного сектора проходит во вторник во Франции по призыву профсоюзов. В общей сложности запланировано 170 акций по всей стране. Демонстранты требуют повысить зарплату и улучшить условия труда на фоне мер жесткой экономии, предложенных в госбюджете на 2027 год. В Париже манифестация началась на площади Республики после 14.00 по местному времени (15.00 мск). В акции участвуют учителя, медики, сотрудники государственных учреждений и другие госслужащие. Параллельно во французской столице собрались пожарные, которые начали демонстрацию на площади Италии, чтобы потом присоединиться к общему шествию. "Сегодня пожарные приезжают на демонстрацию в Париж, чтобы рассказать о своих условиях труда, потому что с этого лета у нас были большие пожары, погибли четверо коллег. Нам не хватает профессионального персонала, поэтому мы требуем массового найма профессиональных пожарных и улучшения наших условий труда", - рассказал в беседе с агентством сотрудник пожарных служб по имени Николя. Манифестанты, движущиеся в сторону площади Нации, жгут файеры и взрывают петарды. Колонну сдерживают с нескольких сторон усиленные наряды полиции. По данным телеканала BMFTV, во вторник также многие лицеи во Франции, в том числе в Париже, Ницце и Марселе, проводят акции с призывом сократить переполненность классов и учебной нагрузки и увеличить число учителей. Акции сопровождаются погромами, лицеисты блокируют входы в учебные заведения. В Сен-Дени в пригороде Парижа ученики даже подожгли вход в лицей.

париж

франция

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мировая экономика, париж, франция, италия