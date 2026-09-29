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"Долг растет": Франция займет рекордные 339,7 млрд евро в 2027 году

"Долг растет": Франция займет рекордные 339,7 млрд евро в 2027 году - 29.09.2026, ПРАЙМ

"Долг растет": Франция займет рекордные 339,7 млрд евро в 2027 году

Франция в 2027 году займет на рынках рекордную сумму в 339,7 миллиарда евро, что на 28 миллиардов евро превосходит скорректированный объем займов республики в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T20:10+0300

2026-09-29T20:10+0300

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ПАРИЖ, 29 сен - ПРАЙМ. Франция в 2027 году займет на рынках рекордную сумму в 339,7 миллиарда евро, что на 28 миллиардов евро превосходит скорректированный объем займов республики в 2026 году, сообщает французское казначейство, отвечающее за управление государственным долгом (AFT). Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что госдолг Франции по итогам второго квартала 2026 года в очередной раз побил рекорд, приблизившись к отметке в 3,6 триллиона евро. "В 2027 году прогнозируемая потребность государства в финансировании достигнет 339,7 миллиарда евро, что на 28,0 миллиарда евро больше, чем актуализированная потребность в финансировании на 2026 год", - говорится в сообщении AFT. Согласно заявлению AFT, рост потребности в финансировании обусловлен погашением среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг, объем выплат по которым вырос на 19,4 миллиарда евро. Еще одним важным фактором, из-за которого Франции потребуется занять больше средств, является необходимость привлечь средства на рынках на замену истекающей в конце 2026 года европейской программе PNRR, по которой Франция получала от ЕС средства для восстановления после пандемии COVID-19. AFT отметила, что только в 2026 году Париж получил таким образом 6,1 миллиарда евро. Потребность Франции в финансировании Париж планирует покрыть при помощи выпуска среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг на сумму 340 миллиардов евро. При этом объем краткосрочных государственных ценных бумаг вырастет на 2,2 миллиарда евро, сообщает AFT. "Бюджетные расходы на обслуживание госдолга запланированы в размере 72,9 миллиарда евро", - добавило AFT. Глава минфина Франции Ролан Лескюр ранее заявил, что обслуживание госдолга составляет 65 миллиардов евро и обходится стране дороже расходов на оборону.

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мировая экономика, газ, франция, париж, ес