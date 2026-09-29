https://1prime.ru/20260929/gendirektor-873780599.html
Новый гендиректор Apple планирует реорганизацию компании
Новый гендиректор Apple планирует реорганизацию компании - 29.09.2026, ПРАЙМ
Новый гендиректор Apple планирует реорганизацию компании
Новый генеральный директор Apple Джон Тернус планирует реорганизацию компании, включающую в себя пересмотр графика выпуска продукции, а также сокращение... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:00+0300
2026-09-29T19:00+0300
2026-09-29T19:00+0300
технологии
мировая экономика
apple
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873780599.jpg?1790697631
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Новый генеральный директор Apple Джон Тернус планирует реорганизацию компании, включающую в себя пересмотр графика выпуска продукции, а также сокращение сотрудников, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Среди ранних идей, которые сейчас рассматриваются, есть отказ от традиционного графика выпуска продукции весной и осенью, а также сокращение некоторых должностей среднего звена управления с тем, чтобы уменьшить количество уровней, разделяющих инженеров и высшее руководство", - пишет агентство.
Тернус хочет, чтобы компания представляла новинки в течение всего года, указывает Блумберг. Однако, по словам сотрудников, мнение которых приводит агентство, изменить устоявшиеся на протяжении многих лет практики разработки в Apple будет сложно, и на это могут уйти годы.
Кроме того, глава компании считает, что Apple должна быстрее выводить продукты на рынок и стать более склонной к экспериментам, чтобы оставаться конкурентноспособной в эпоху искусственного интеллекта.
По данным источников Блумберга, в настоящее время в компании предпринимаются меры по сокращению затрат. Новый гендиректор Apple также ищет новые источники дохода и способы получения большей прибыли от существующих продуктов, добавляет агентство.
Как сообщили Блумбергу собеседники, за последние две недели подразделение аппаратной инженерии Apple приступило к сокращению ряда менеджеров инженерных программ. Этим сотрудникам дали всего несколько недель на то, чтобы найти другие должности внутри компании, а те, кто не найдет новую работу, будут уволены в конце года. Раньше такие сокращения были редкостью для Apple, но стали более распространены в последние месяцы.
Компания в то же время провела серию мелких увольнений в нескольких подразделениях и приступила к сокращению масштабов или отмене находящихся на ранней стадии разработки проектов, сообщает Блумберг. Тернус также изучил, как искусственный интеллект может ускорить разработку продукции и выполнять работу за некоторых сотрудников.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, apple
Технологии, Мировая экономика, Apple
Новый гендиректор Apple планирует реорганизацию компании
Блумберг: новый гендиректор Apple планирует реорганизацию компании
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Новый генеральный директор Apple Джон Тернус планирует реорганизацию компании, включающую в себя пересмотр графика выпуска продукции, а также сокращение сотрудников, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Среди ранних идей, которые сейчас рассматриваются, есть отказ от традиционного графика выпуска продукции весной и осенью, а также сокращение некоторых должностей среднего звена управления с тем, чтобы уменьшить количество уровней, разделяющих инженеров и высшее руководство", - пишет агентство.
Тернус хочет, чтобы компания представляла новинки в течение всего года, указывает Блумберг. Однако, по словам сотрудников, мнение которых приводит агентство, изменить устоявшиеся на протяжении многих лет практики разработки в Apple будет сложно, и на это могут уйти годы.
Кроме того, глава компании считает, что Apple должна быстрее выводить продукты на рынок и стать более склонной к экспериментам, чтобы оставаться конкурентноспособной в эпоху искусственного интеллекта.
По данным источников Блумберга, в настоящее время в компании предпринимаются меры по сокращению затрат. Новый гендиректор Apple также ищет новые источники дохода и способы получения большей прибыли от существующих продуктов, добавляет агентство.
Как сообщили Блумбергу собеседники, за последние две недели подразделение аппаратной инженерии Apple приступило к сокращению ряда менеджеров инженерных программ. Этим сотрудникам дали всего несколько недель на то, чтобы найти другие должности внутри компании, а те, кто не найдет новую работу, будут уволены в конце года. Раньше такие сокращения были редкостью для Apple, но стали более распространены в последние месяцы.
Компания в то же время провела серию мелких увольнений в нескольких подразделениях и приступила к сокращению масштабов или отмене находящихся на ранней стадии разработки проектов, сообщает Блумберг. Тернус также изучил, как искусственный интеллект может ускорить разработку продукции и выполнять работу за некоторых сотрудников.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.