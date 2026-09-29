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Германия и Казахстан расширят сотрудничество в сфере промышленности

Германия и Казахстан расширят сотрудничество в сфере промышленности - 29.09.2026, ПРАЙМ

Германия и Казахстан расширят сотрудничество в сфере промышленности

Германия и Казахстан расширят сотрудничество в сфере промышленности, технологий и сырьевых ресурсов, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:33+0300

2026-09-29T19:33+0300

2026-09-29T19:33+0300

мировая экономика

германия

казахстан

фрг

фридрих мерц

касым-жомарт токаев

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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Германия и Казахстан расширят сотрудничество в сфере промышленности, технологий и сырьевых ресурсов, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы также говорили о наших двусторонних отношениях. Большое внимание уделили экономическим вопросам... Я приветствую нашу совместную дорожную карту на 2026-2028 годы. С ее помощью мы намерены развивать сотрудничество в сфере промышленности, технологий и сырьевых ресурсов", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, трансляция велась на сайте кабмина ФРГ. Канцлер заявил, что два государства договорились изучать возможности укрепления цепочек поставок и развития логистических маршрутов. Кроме того, Мерц подчеркнул, что Казахстан уже сейчас вносит важный вклад в обеспечение Европы нефтью. Канцлер отметил большую ценность диалога Казахстана и ФРГ по вопросам энергетики. Токаев во вторник прибыл в Германию с официальным визитом для переговоров с Мерцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и для участия в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

германия

казахстан

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мировая экономика, германия, казахстан, фрг, фридрих мерц, касым-жомарт токаев