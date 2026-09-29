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Германия ищет способы привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Германия ищет способы привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном
Германия ищет способы привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном - 29.09.2026, ПРАЙМ
Германия ищет способы привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном
Германия ищет возможности привлечения малого и среднего бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:55+0300
2026-09-29T19:55+0300
банки
бизнес
германия
казахстан
фрг
фридрих мерц
касым-жомарт токаев
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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Германия ищет возможности привлечения малого и среднего бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы также ищем способы подключить (немецкий - ред.) малый и средний бизнес к тем направлениям сотрудничества, которые Казахстан предлагает нам в рамках двусторонних отношений", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, трансляция велась на сайте кабмина ФРГ. Мерц отметил, что Казахстан является важнейшим торговым партнером Германии из Центральной Азии. Токаев во вторник прибыл в Германию с официальным визитом для переговоров с Мерцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и для участия в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.
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банки, бизнес, германия, казахстан, фрг, фридрих мерц, касым-жомарт токаев
Банки, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, КАЗАХСТАН, ФРГ, Фридрих Мерц, Касым-Жомарт Токаев
19:55 29.09.2026
 
Германия ищет способы привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном

Канцлер ФРГ Мерц: ФРГ ищет возможности привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном

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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Германия ищет возможности привлечения малого и среднего бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы также ищем способы подключить (немецкий - ред.) малый и средний бизнес к тем направлениям сотрудничества, которые Казахстан предлагает нам в рамках двусторонних отношений", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, трансляция велась на сайте кабмина ФРГ.
Мерц отметил, что Казахстан является важнейшим торговым партнером Германии из Центральной Азии.
Токаев во вторник прибыл в Германию с официальным визитом для переговоров с Мерцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и для участия в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.
 
БанкиБизнесГЕРМАНИЯКАЗАХСТАНФРГФридрих МерцКасым-Жомарт Токаев
 
 
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