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Германия ищет способы привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном

Германия ищет способы привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном - 29.09.2026, ПРАЙМ

Германия ищет способы привлечения бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном

Германия ищет возможности привлечения малого и среднего бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:55+0300

2026-09-29T19:55+0300

2026-09-29T19:55+0300

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фрг

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касым-жомарт токаев

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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Германия ищет возможности привлечения малого и среднего бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы также ищем способы подключить (немецкий - ред.) малый и средний бизнес к тем направлениям сотрудничества, которые Казахстан предлагает нам в рамках двусторонних отношений", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, трансляция велась на сайте кабмина ФРГ. Мерц отметил, что Казахстан является важнейшим торговым партнером Германии из Центральной Азии. Токаев во вторник прибыл в Германию с официальным визитом для переговоров с Мерцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и для участия в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

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банки, бизнес, германия, казахстан, фрг, фридрих мерц, касым-жомарт токаев