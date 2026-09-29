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Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро
Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро - 29.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро
Государственный долг Германии вырос во втором квартале текущего года до 2,75 триллиона евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, сообщает... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:41+0300
2026-09-29T12:41+0300
финансы
мировая экономика
германия
бундестаг
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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный долг Германии вырос во втором квартале текущего года до 2,75 триллиона евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ. "Совокупная задолженность государственного сектора по состоянию на конец второго квартала 2026 года выросла по сравнению с первым кварталом на один процент, или 26,3 миллиарда евро, и составила 2,75 триллиона евро", - говорится в сообщении ведомства на его сайте. Основной причиной роста госдолга стало увеличение задолженности специального фонда инфраструктуры и климатической нейтральности на 13,8 миллиарда евро, а также спецфонда бундесвера - на 4,2 миллиарда евро. Сообщается, что задолженность федеральных земель выросла на 0,5% (на 2,9 миллиарда евро) по сравнению с первым кварталом. Также увеличились долги муниципальных образований - на 1,5% (на 2,9 миллиарда евро). Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.
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финансы, мировая экономика, германия, бундестаг
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг
12:41 29.09.2026
 
Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро

Госдолг Германии вырос во II квартале до 2,75 триллиона евро на фоне трат на оборону

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© fotolia.com / DOC RABE Media
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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный долг Германии вырос во втором квартале текущего года до 2,75 триллиона евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ.
"Совокупная задолженность государственного сектора по состоянию на конец второго квартала 2026 года выросла по сравнению с первым кварталом на один процент, или 26,3 миллиарда евро, и составила 2,75 триллиона евро", - говорится в сообщении ведомства на его сайте.
Основной причиной роста госдолга стало увеличение задолженности специального фонда инфраструктуры и климатической нейтральности на 13,8 миллиарда евро, а также спецфонда бундесвера - на 4,2 миллиарда евро.
Сообщается, что задолженность федеральных земель выросла на 0,5% (на 2,9 миллиарда евро) по сравнению с первым кварталом. Также увеличились долги муниципальных образований - на 1,5% (на 2,9 миллиарда евро).
Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.
 
ФинансыМировая экономикаГЕРМАНИЯБундестаг
 
 
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