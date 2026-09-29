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Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро
Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро - 29.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро
Государственный долг Германии вырос во втором квартале текущего года до 2,75 триллиона евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, сообщает... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:41+0300
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БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный долг Германии вырос во втором квартале текущего года до 2,75 триллиона евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ. "Совокупная задолженность государственного сектора по состоянию на конец второго квартала 2026 года выросла по сравнению с первым кварталом на один процент, или 26,3 миллиарда евро, и составила 2,75 триллиона евро", - говорится в сообщении ведомства на его сайте. Основной причиной роста госдолга стало увеличение задолженности специального фонда инфраструктуры и климатической нейтральности на 13,8 миллиарда евро, а также спецфонда бундесвера - на 4,2 миллиарда евро. Сообщается, что задолженность федеральных земель выросла на 0,5% (на 2,9 миллиарда евро) по сравнению с первым кварталом. Также увеличились долги муниципальных образований - на 1,5% (на 2,9 миллиарда евро). Бундестаг рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.
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финансы, мировая экономика, германия, бундестаг
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг
Госдолг Германии вырос во втором квартале до 2,75 триллиона евро
Госдолг Германии вырос во II квартале до 2,75 триллиона евро на фоне трат на оборону
БЕРЛИН, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный долг Германии вырос во втором квартале текущего года до 2,75 триллиона евро на фоне крупных трат на инфраструктуру и оборону, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ.
"Совокупная задолженность государственного сектора по состоянию на конец второго квартала 2026 года выросла по сравнению с первым кварталом на один процент, или 26,3 миллиарда евро, и составила 2,75 триллиона евро", - говорится в сообщении ведомства на его сайте.
Основной причиной роста госдолга стало увеличение задолженности специального фонда инфраструктуры и климатической нейтральности на 13,8 миллиарда евро, а также спецфонда бундесвера - на 4,2 миллиарда евро.
Сообщается, что задолженность федеральных земель выросла на 0,5% (на 2,9 миллиарда евро) по сравнению с первым кварталом. Также увеличились долги муниципальных образований - на 1,5% (на 2,9 миллиарда евро).
Бундестаг
рассмотрел 11 сентября в первом чтении проект федерального бюджета ФРГ
на 2027 год, предусматривающий резкий рост расходов на оборону - с 82,2 миллиарда евро в 2026 году до 109,7 миллиарда в 2027 году. Предполагается, что эти расходы будут профинансированы по большей части за счет новых заимствований, чистый объем которых составит в 2027 году рекордные 118,7 миллиарда евро. При этом, как следует из проекта бюджета, обслуживание уже имеющегося госдолга обойдется Германии в 2027 году в 41,9 миллиарда евро.