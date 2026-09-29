https://1prime.ru/20260929/golikova-873760452.html
Голикова рассказала о производстве обезболивающих в России
Голикова рассказала о производстве обезболивающих в России - 29.09.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о производстве обезболивающих в России
Производство обезболивающих удалось обеспечить отечественным сырьем в России, планируется ввести завод по выпуску субстанций к 2030 году, сообщила вице-премьер... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:31+0300
2026-09-29T13:31+0300
2026-09-29T14:00+0300
россия
татьяна голикова
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промышленность
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Производство обезболивающих удалось обеспечить отечественным сырьем в России, планируется ввести завод по выпуску субстанций к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вице-премьер приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции "Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов". "Благодаря решениям, принятым по поручению главы государства, нам удалось обеспечить производство обезболивающих лекарственных препаратов отечественным сырьем, …а к 2030 года планируем ввести завод по выпуску необходимых субстанций", - сказала Голикова. Она уточнила, что соответствующая работа в этой сфере позволит наладить производство отечественных обезболивающих препаратов полного цикла внутри страны, а также повысить лекарственную безопасность и независимость от зарубежных поставок."За 10 лет объем и номенклатура выпускаемых лекарственных препаратов, наркотических и психотропных расширился с 16 до 29…В три раза увеличилось количество выпускаемых форм и дозировок", - уточнила Голикова.Она также отметила, что более чем в 10 раз выросло число пациентов, которые обеспечены двухмесячным курсом обезболивания. Вице-премьер назвала это крайне важным показателем.
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россия, татьяна голикова, лекарства, промышленность
РОССИЯ, Татьяна Голикова, лекарства, Промышленность
Голикова рассказала о производстве обезболивающих в России
Голикова: в России удалось обеспечить производство обезболивающих отечественным сырьем
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Производство обезболивающих удалось обеспечить отечественным сырьем в России, планируется ввести завод по выпуску субстанций к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции "Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов".
"Благодаря решениям, принятым по поручению главы государства, нам удалось обеспечить производство обезболивающих лекарственных препаратов отечественным сырьем, …а к 2030 года планируем ввести завод по выпуску необходимых субстанций", - сказала Голикова.
Она уточнила, что соответствующая работа в этой сфере позволит наладить производство отечественных обезболивающих препаратов полного цикла внутри страны, а также повысить лекарственную безопасность и независимость от зарубежных поставок.
"За 10 лет объем и номенклатура выпускаемых лекарственных препаратов, наркотических и психотропных расширился с 16 до 29…В три раза увеличилось количество выпускаемых форм и дозировок", - уточнила Голикова.
Она также отметила, что более чем в 10 раз выросло число пациентов, которые обеспечены двухмесячным курсом обезболивания. Вице-премьер назвала это крайне важным показателем.