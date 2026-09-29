https://1prime.ru/20260929/golikova-873760452.html

Голикова рассказала о производстве обезболивающих в России

Голикова рассказала о производстве обезболивающих в России - 29.09.2026, ПРАЙМ

Голикова рассказала о производстве обезболивающих в России

Производство обезболивающих удалось обеспечить отечественным сырьем в России, планируется ввести завод по выпуску субстанций к 2030 году, сообщила вице-премьер... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:31+0300

2026-09-29T13:31+0300

2026-09-29T14:00+0300

россия

татьяна голикова

лекарства

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873760452.jpg?1790679613

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Производство обезболивающих удалось обеспечить отечественным сырьем в России, планируется ввести завод по выпуску субстанций к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вице-премьер приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции "Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов". "Благодаря решениям, принятым по поручению главы государства, нам удалось обеспечить производство обезболивающих лекарственных препаратов отечественным сырьем, …а к 2030 года планируем ввести завод по выпуску необходимых субстанций", - сказала Голикова. Она уточнила, что соответствующая работа в этой сфере позволит наладить производство отечественных обезболивающих препаратов полного цикла внутри страны, а также повысить лекарственную безопасность и независимость от зарубежных поставок."За 10 лет объем и номенклатура выпускаемых лекарственных препаратов, наркотических и психотропных расширился с 16 до 29…В три раза увеличилось количество выпускаемых форм и дозировок", - уточнила Голикова.Она также отметила, что более чем в 10 раз выросло число пациентов, которые обеспечены двухмесячным курсом обезболивания. Вице-премьер назвала это крайне важным показателем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, татьяна голикова, лекарства, промышленность