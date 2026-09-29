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Госдолг Украины обновил исторический максимум - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Госдолг Украины обновил исторический максимум
Госдолг Украины обновил исторический максимум - 29.09.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины обновил исторический максимум
Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув по итогам августа 215,55 миллиарда долларов, следует из данных... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:38+0300
2026-09-29T17:51+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув по итогам августа 215,55 миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов страны, которые изучило РИА Новости."По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского Минфина, опубликованной в понедельник.В конце каждого месяца министерство публикует данные за предыдущий месяц.При этом только за август государственный долг Украины вырос на 1,37 миллиарда долларов."В течение августа 2026 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,44 миллиарда гривен", - говорится в справке.При этом внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,5% от общей суммы госдолга.Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета.Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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мировая экономика, украина
Мировая экономика, УКРАИНА
17:38 29.09.2026 (обновлено: 17:51 29.09.2026)
 
Госдолг Украины обновил исторический максимум

Госдолг Украины обновил исторический максимум, достигнув 215,55 миллиарда долларов

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры Украины
Денежные купюры Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув по итогам августа 215,55 миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов страны, которые изучило РИА Новости.
"По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского Минфина, опубликованной в понедельник.
В конце каждого месяца министерство публикует данные за предыдущий месяц.
При этом только за август государственный долг Украины вырос на 1,37 миллиарда долларов.
"В течение августа 2026 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,44 миллиарда гривен", - говорится в справке.
При этом внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,5% от общей суммы госдолга.
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета.
Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
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