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Госдолг Украины обновил исторический максимум

Госдолг Украины обновил исторический максимум - 29.09.2026, ПРАЙМ

Госдолг Украины обновил исторический максимум

Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув по итогам августа 215,55 миллиарда долларов, следует из данных... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:38+0300

2026-09-29T17:38+0300

2026-09-29T17:51+0300

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув по итогам августа 215,55 миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов страны, которые изучило РИА Новости."По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского Минфина, опубликованной в понедельник.В конце каждого месяца министерство публикует данные за предыдущий месяц.При этом только за август государственный долг Украины вырос на 1,37 миллиарда долларов."В течение августа 2026 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 30,44 миллиарда гривен", - говорится в справке.При этом внешняя задолженность страны на данный момент составляет 78,5% от общей суммы госдолга.Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета.Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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мировая экономика, украина