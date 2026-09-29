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Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире

Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире - 29.09.2026, ПРАЙМ

Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире

Сбербанк - самый защищенный банк в мире, и несмотря на то, что испытывает самое большое количество мошеннических атак, ему удается защищать средства клиентов в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:21+0300

2026-09-29T15:21+0300

2026-09-29T15:21+0300

банки

финансы

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбербанк - самый защищенный банк в мире, и несмотря на то, что испытывает самое большое количество мошеннических атак, ему удается защищать средства клиентов в 99,9% случаев, заявил глава банка Герман Греф "Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак", - сказал он на Московском стартап-саммите. При этом Греф отметил, что ни один человек в мире сегодня не может зарекаться от того, что он на 100% защищен от мошенников. "Сказать, что я даю гарантию, я не могу, к сожалению. Нужно все время быть в форме, нужно все время изобретать новые способы (борьбы с мошенниками - ред.)", - добавил он. Сам Сбербанк "поддерживает форму" с помощью тестирования атак на себя в круглосуточном режиме, подчеркнул глава кредитной организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, герман греф, сбербанк