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Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире
Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире - 29.09.2026, ПРАЙМ
Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире
Сбербанк - самый защищенный банк в мире, и несмотря на то, что испытывает самое большое количество мошеннических атак, ему удается защищать средства клиентов в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:21+0300
2026-09-29T15:21+0300
2026-09-29T15:21+0300
банки
финансы
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбербанк - самый защищенный банк в мире, и несмотря на то, что испытывает самое большое количество мошеннических атак, ему удается защищать средства клиентов в 99,9% случаев, заявил глава банка Герман Греф
"Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак", - сказал он на Московском стартап-саммите.
При этом Греф отметил, что ни один человек в мире сегодня не может зарекаться от того, что он на 100% защищен от мошенников.
"Сказать, что я даю гарантию, я не могу, к сожалению. Нужно все время быть в форме, нужно все время изобретать новые способы (борьбы с мошенниками - ред.)", - добавил он.
Сам Сбербанк "поддерживает форму" с помощью тестирования атак на себя в круглосуточном режиме, подчеркнул глава кредитной организации.
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банки, финансы, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире
Греф: Сбербанк защищает средства клиентов в 99,9% случаев от мошеннических атак
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сбербанк - самый защищенный банк в мире, и несмотря на то, что испытывает самое большое количество мошеннических атак, ему удается защищать средства клиентов в 99,9% случаев, заявил глава банка Герман Греф
"Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак", - сказал он на Московском стартап-саммите.
При этом Греф отметил, что ни один человек в мире сегодня не может зарекаться от того, что он на 100% защищен от мошенников.
"Сказать, что я даю гарантию, я не могу, к сожалению. Нужно все время быть в форме, нужно все время изобретать новые способы (борьбы с мошенниками - ред.)", - добавил он.
Сам Сбербанк "поддерживает форму" с помощью тестирования атак на себя в круглосуточном режиме, подчеркнул глава кредитной организации.