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Греф назвал страх и лень двигателем прогресса

Греф назвал страх и лень двигателем прогресса - 29.09.2026, ПРАЙМ

Греф назвал страх и лень двигателем прогресса

Страх и лень являются двигателем прогресса, считает глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском стартап-саммите. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:33+0300

2026-09-29T15:33+0300

2026-09-29T15:38+0300

финансы

бизнес

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Страх и лень являются двигателем прогресса, считает глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском стартап-саммите. Рассуждая над тем, почему искусственный интеллект стал страшилкой, Греф заявил, что его боятся простые люди, потому что боятся потерять работу, его боятся предприниматели, потому что боятся потерять бизнес. "И страх, вообще, страх и лень - это двигатель прогресса", - сказал банкир. По его мнению, главные инновации появляются путем возникновения неудобств, которые, в свою очередь, и заставляют людей искать новые пути разрешения проблем и двигаться вперед. Греф отметил, что искусственный интеллект касается абсолютно всех сфер человеческой жизни, и все подвергается моментальному пересмотру. "Когда переживали предыдущие пять этапов технологической революции, что-то одно подвергалось подрыву. В худшем случае, одно - подвергалось изменению, а другое - настройке. Вот сейчас подрываются все пять элементов инноваций, и если ты организационную структуру под это не перестроил, то ты нигде не будешь успевать", - подчеркнул Греф.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, герман греф, сбербанк