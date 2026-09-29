Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться
Глава МАГАТЭ Гросси: переговоры между США и Ираном пока носят сугубо неформальный характер
CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA / 1672nd BOG Press ConferenceГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Полноценных переговоров между США и Ираном пока нет, однако стороны поддерживают неформальные контакты, которые могут привести к возобновлению диалога, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Сейчас переговорного процесса как такового нет. Есть отдельные контакты, в том числе здесь, в Нью-Йорке, в том числе на этой неделе. Они пока носят сугубо неформальный характер, но, надеюсь, ведут к возобновлению диалога", — сказал Гросси, отвечая на вопрос об усилиях США по налаживанию переговоров с Ираном через посредников.
Новый раунд непрямых контактов между Вашингтоном и Тегераном проходит при посредничестве Катара. В центре обсуждения находится обновленный вариант предложенного Ираном семидневного плана, предусматривающего прекращение боевых действий и последующее открытие Ормузского пролива, а также возобновление переговоров по иранской ядерной программе.
Как отметил Гросси, на разных этапах к контактам подключались разные посредники.
"Этот процесс проходил разные этапы, и в разное время в нем участвовали разные посредники… Ядерная проблематика — лишь одна из составляющих, но нельзя забывать, что именно она стала причиной начала конфликта, который затем приобрел более широкий характер", — указал гендиректор МАГАТЭ.