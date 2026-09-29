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Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться

Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться - 29.09.2026, ПРАЙМ

Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться

Полноценных переговоров между США и Ираном пока нет, однако стороны поддерживают неформальные контакты, которые могут привести к возобновлению диалога, заявил в | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:53+0300

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ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Полноценных переговоров между США и Ираном пока нет, однако стороны поддерживают неформальные контакты, которые могут привести к возобновлению диалога, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Сейчас переговорного процесса как такового нет. Есть отдельные контакты, в том числе здесь, в Нью-Йорке, в том числе на этой неделе. Они пока носят сугубо неформальный характер, но, надеюсь, ведут к возобновлению диалога", — сказал Гросси, отвечая на вопрос об усилиях США по налаживанию переговоров с Ираном через посредников. Новый раунд непрямых контактов между Вашингтоном и Тегераном проходит при посредничестве Катара. В центре обсуждения находится обновленный вариант предложенного Ираном семидневного плана, предусматривающего прекращение боевых действий и последующее открытие Ормузского пролива, а также возобновление переговоров по иранской ядерной программе. Как отметил Гросси, на разных этапах к контактам подключались разные посредники. "Этот процесс проходил разные этапы, и в разное время в нем участвовали разные посредники… Ядерная проблематика — лишь одна из составляющих, но нельзя забывать, что именно она стала причиной начала конфликта, который затем приобрел более широкий характер", — указал гендиректор МАГАТЭ.

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мировая экономика, иран, сша, нью-йорк, рафаэль гросси, магатэ