Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/grossi-873758374.html
Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться
Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться - 29.09.2026, ПРАЙМ
Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться
Полноценных переговоров между США и Ираном пока нет, однако стороны поддерживают неформальные контакты, которые могут привести к возобновлению диалога, заявил в | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:53+0300
2026-09-29T12:53+0300
мировая экономика
иран
сша
нью-йорк
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/96/841319628_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_94795c9b322df6bb3f69087ce06b5c5d.jpg
ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Полноценных переговоров между США и Ираном пока нет, однако стороны поддерживают неформальные контакты, которые могут привести к возобновлению диалога, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Сейчас переговорного процесса как такового нет. Есть отдельные контакты, в том числе здесь, в Нью-Йорке, в том числе на этой неделе. Они пока носят сугубо неформальный характер, но, надеюсь, ведут к возобновлению диалога", — сказал Гросси, отвечая на вопрос об усилиях США по налаживанию переговоров с Ираном через посредников. Новый раунд непрямых контактов между Вашингтоном и Тегераном проходит при посредничестве Катара. В центре обсуждения находится обновленный вариант предложенного Ираном семидневного плана, предусматривающего прекращение боевых действий и последующее открытие Ормузского пролива, а также возобновление переговоров по иранской ядерной программе. Как отметил Гросси, на разных этапах к контактам подключались разные посредники. "Этот процесс проходил разные этапы, и в разное время в нем участвовали разные посредники… Ядерная проблематика — лишь одна из составляющих, но нельзя забывать, что именно она стала причиной начала конфликта, который затем приобрел более широкий характер", — указал гендиректор МАГАТЭ.
иран
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/96/841319628_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_aefd1023a25a8507658cb0a3852d1054.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, нью-йорк, рафаэль гросси, магатэ
Мировая экономика, ИРАН, США, Нью-Йорк, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
12:53 29.09.2026
 
Гросси: переговоров между США и Ираном пока нет, но могут возобновиться

Глава МАГАТЭ Гросси: переговоры между США и Ираном пока носят сугубо неформальный характер

CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA / 1672nd BOG Press ConferenceГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA / 1672nd BOG Press Conference
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Полноценных переговоров между США и Ираном пока нет, однако стороны поддерживают неформальные контакты, которые могут привести к возобновлению диалога, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Сейчас переговорного процесса как такового нет. Есть отдельные контакты, в том числе здесь, в Нью-Йорке, в том числе на этой неделе. Они пока носят сугубо неформальный характер, но, надеюсь, ведут к возобновлению диалога", — сказал Гросси, отвечая на вопрос об усилиях США по налаживанию переговоров с Ираном через посредников.
Новый раунд непрямых контактов между Вашингтоном и Тегераном проходит при посредничестве Катара. В центре обсуждения находится обновленный вариант предложенного Ираном семидневного плана, предусматривающего прекращение боевых действий и последующее открытие Ормузского пролива, а также возобновление переговоров по иранской ядерной программе.
Как отметил Гросси, на разных этапах к контактам подключались разные посредники.
"Этот процесс проходил разные этапы, и в разное время в нем участвовали разные посредники… Ядерная проблематика — лишь одна из составляющих, но нельзя забывать, что именно она стала причиной начала конфликта, который затем приобрел более широкий характер", — указал гендиректор МАГАТЭ.
 
Мировая экономикаИРАНСШАНью-ЙоркРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала